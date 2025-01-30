«Случай неординарный»: В РАН оценили вероятность падения астероида на Землю в 2032 году

Оценка вероятности падения астероида 2024 YR4 на Землю в 6% в 2032 году сильно преувеличена. Об этом заявил научный сотрудник института прикладной математики имени Келдыша РАН Леонид Еленин, комментирую слова астронома Стаса Короткого.

По словам учёного, реальная вероятность столкновения двух космических тел достигает лишь 1,2-1,3 процента. Тем не менее для профессионального сообщества даже настолько маленькие числа имеют серьёзное значение. Эксперт подчеркнул, что астероид находится под наблюдением чуть больше месяца, поэтому со временем данные будут уточнены.

«Обычно мы работаем с вероятностями в десятитысячные доли процента, тысячные доли процента <…> Здесь у нас уже доли процента или даже уже более процента, поэтому cлучай неординарный», — объяснил учёный в эфире радио «Комсомольская правда».