Учёные предупредили о страшных последствиях столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может привести к выбросу до 100 тысяч тонн лунной породы, что создаст опасность для спутников и других аппаратов на околоземной орбите. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на исследователей из Корнеллского университета.

По данным NASA, вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году оценивается в 4,3%.

«Это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет, и в результате может быть выброшено до 100 тысяч тонн лунных камней и пыли… Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания», — цитирует телеканал ведущего учёного Пола Вигерта.

Учёные подчёркивают, что необходимо расширить систему планетарной обороны, включив в неё не только околоземное, но и окололунное пространство. По словам Вигерта, столкновение может вызвать яркую вспышку, видимую с Земли невооружённым глазом, и создать на Луне кратер диаметром до километра. Астероид 2024 YR4, открытый в 2024 году, имеет диаметр около 70 метров, что значительно превышает размер Челябинского метеорита.