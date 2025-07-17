Кусок Марса ушёл с молотка за рекордную сумму в Нью-Йорке
Sotheby's: Самый большой марсианский метеорит продан за $5,3 млн в США
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Крупнейший из когда-либо найденных на Земле марсианских метеоритов NWA 16788 был продан на аукционе Sotheby's за 5,296 миллиона долларов. Этот уникальный космический артефакт весом 24,67 кг составляет около 6,5% от всего известного науке марсианского осколка на нашей планете.
«В настоящее время лишь 5,4% марсианских метеоритов классифицируются как габбро или микрогаббро, что делает этот тип породы редким в и без того чрезвычайно редкой категории марсианских метеоритов», — говорится в публикации аукционного дома.
Как отмечают эксперты аукционного дома, этот шерготтит оливин-микрогаббрового типа на 70% массивнее предыдущего рекордсмена — других марсианских метеоритов. Его минеральный состав, включающий пироксен, маскелинит и оливин, сформировался в результате медленного остывания магмы на Красной планете миллиарды лет назад.
Обнаруженный в ноябре 2023 года в пустынных районах Нигера близ Агадеса NWA 16788 представляет исключительную научную и коллекционную ценность. Для сравнения: из 77 тысяч зарегистрированных метеоритов лишь 400 имеют марсианское происхождение, а их совокупная масса не превышает 374 кг. Таким образом, этот экземпляр один составляет 1/15 часть всего марсианского вещества, доступного для изучения на Земле.
Ранее астрономы зафиксировали вторжение в нашу планетную систему межзвёздного объекта A11pl3Z (3I/ATLAS). В настоящее время небесное тело уже преодолело орбиту Юпитера и продолжает движение по направлению к Солнцу. По расчётам учёных, максимальное сближение космического гостя с нашим светилом произойдёт в октябре текущего года. В этот момент объект пролетит внутри орбиты Марса, но, как подчёркивают специалисты, никакой опасности для Земли он не представляет.