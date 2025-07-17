Кусок Марса ушёл с молотка за рекордную сумму в Нью-Йорке

Крупнейший из когда-либо найденных на Земле марсианских метеоритов NWA 16788 был продан на аукционе Sotheby's за 5,296 миллиона долларов. Этот уникальный космический артефакт весом 24,67 кг составляет около 6,5% от всего известного науке марсианского осколка на нашей планете.

«В настоящее время лишь 5,4% марсианских метеоритов классифицируются как габбро или микрогаббро, что делает этот тип породы редким в и без того чрезвычайно редкой категории марсианских метеоритов», — говорится в публикации аукционного дома.

Как отмечают эксперты аукционного дома, этот шерготтит оливин-микрогаббрового типа на 70% массивнее предыдущего рекордсмена — других марсианских метеоритов. Его минеральный состав, включающий пироксен, маскелинит и оливин, сформировался в результате медленного остывания магмы на Красной планете миллиарды лет назад.

Обнаруженный в ноябре 2023 года в пустынных районах Нигера близ Агадеса NWA 16788 представляет исключительную научную и коллекционную ценность. Для сравнения: из 77 тысяч зарегистрированных метеоритов лишь 400 имеют марсианское происхождение, а их совокупная масса не превышает 374 кг. Таким образом, этот экземпляр один составляет 1/15 часть всего марсианского вещества, доступного для изучения на Земле.