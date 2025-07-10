В Китае раскрыли тайны мантии обратной стороны Луны

Мантия Луны подвергалась масштабной переплавке в далёком прошлом. К такому выводу пришли китайские учёные после анализа образцов грунта, доставленных зондом Chang'e-6 с обратной стороны Луны, сообщает Chinese Academy of Sciences (CAS). Специалисты изучили реголит, собранный в районе южного полюса на невидимой с Земли стороне спутника и обнаружили в нём нехарактерные для лунной мантии вещества.

«Это говорит о том, что породы, породившие древнюю мантию Луны, изначально содержали в себе мало этих атомов, или же что они были повторно переплавлены после падения астероида, породившего самый большой кратер на поверхности Луны», — заявили в академии.

По данным CAS, предыдущие исследования указывали на возможность переплавки мантии в результате колоссального столкновения около 4,25 миллиарда лет назад. Учёные отмечают, что при этом была высвобождена энергия, превышающая энергию триллиона атомных бомб, а влияние этого события на геологию и термическую эволюцию Луны долгое время оставалось ключевым нерешённым вопросом планетологии. При этом специалисты не исключают и альтернативную версию, согласно которой необычная материя могла изначально присутствовать в лунной мантии.