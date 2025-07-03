Вторжение в Солнечную систему: Учёные зафиксировали межзвёздный объект у Юпитера

В Солнечную систему пришёл межзвёздный объект A11pl3Z (или 3I/ATLAS). Об этом сообщает портал EarthSky, ссылаясь на Европейское космическое агентство.

Сейчас A11pl3Z находится внутри орбиты Юпитера. Он максимально приблизится к Солнцу в октябре, когда пройдёт ближе к орбите Марса. Этот объект не представляет угрозы для Земли.

Учёные считают, что A11pl3Z возник за пределами нашей Солнечной системы, его траектория движения это подтверждает. Комета с ядром диаметром до 20 километров. A11pl3Z стал третьим межзвёздным объектом, который астрономы обнаружили в нашей Солнечной системе.