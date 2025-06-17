Британское правительство начало оценку угроз, связанных с возможным применением так называемого «погодного оружия», сообщает издание Daily Mail. Власти страны выражают серьёзную озабоченность по поводу потенциальных попыток России использовать технологии изменения климата для достижения своих стратегических целей.

В рамках подготовки к возможным угрозам министрам были представлены сведения, что враждебные государства могут «посеять хаос», например, осуществив затемнение Солнца над Великобританией или вызвав природные стихийные бедствия. Среди рассматриваемых сценариев — использование солнечной геоинженерии для отражения солнечных лучей обратно в космос.

Эта технология, ранее предложенная как мера борьбы с глобальным потеплением, включает распыление аэрозолей в атмосфере с целью снижения нагрева. Однако сейчас она вызывает опасения относительно возможных злоупотреблений. Эксперты предупреждают о рисках и нежелательных последствиях, связанных с такой практикой, а в правительстве отмечают, что «независимые или сторонние субъекты» могут использовать эти методы в своих интересах.

Заместитель директора компании Dragonfly Intelligence Мэтт Инс заявил, что Россия проявляет всё большую активность в области гибридных операций. Он отметил, что солнечная геоинженерия может стать предпочтительным инструментом благодаря своей «относительной доступности» и перспективам практического внедрения. Инс также выразил опасения, что президент России Владимир Путин может целенаправленно инициировать экологическую катастрофу для создания хаоса и подрыва внутренней стабильности.

В то же время более 560 учёных подписали открытое письмо с призывом к международному сообществу о заключении глобального соглашения о запрете использования солнечной геоинженерии, подчёркивая необходимость совместных усилий для предотвращения возможных угроз.