Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания объявила о введении нового пакета санкций, направленных против ряда организаций и лиц, связанных с Россией, а также двадцати нефтяных танкеров. Об этом сообщается в официальном документе, опубликованном Министерством иностранных дел Соединённого Королевства.

Ограничения затронули Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ, кредитную организацию «Металлург» вместе с её руководителями Юрием и Егором Карасёвыми. В список также вошли Олег Ткач, гражданин Польши, и Владимир Приступа, обладающий гражданствами Великобритании и Украины. Согласно документу, они управляют такими компаниями как Telperien, Bompietro Trading и Carovilli Trading, которые занимаются поставками электроники в Россию.

Кроме того, санкции коснулись компаний Rosneft Marine (UK) Limited, «Орион Стар Групп», зарегистрированной в ОАЭ Valegro и акционерного общества «Атлас», что подчеркивает стремление Великобритании усилить экономическое давление на российские структуры.