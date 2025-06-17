Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Британия объявила о новых антироссийских санкциях против 20 судов
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Великобритания объявила о введении нового пакета санкций, направленных против ряда организаций и лиц, связанных с Россией, а также двадцати нефтяных танкеров. Об этом сообщается в официальном документе, опубликованном Министерством иностранных дел Соединённого Королевства.
Ограничения затронули Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ, кредитную организацию «Металлург» вместе с её руководителями Юрием и Егором Карасёвыми. В список также вошли Олег Ткач, гражданин Польши, и Владимир Приступа, обладающий гражданствами Великобритании и Украины. Согласно документу, они управляют такими компаниями как Telperien, Bompietro Trading и Carovilli Trading, которые занимаются поставками электроники в Россию.
Кроме того, санкции коснулись компаний Rosneft Marine (UK) Limited, «Орион Стар Групп», зарегистрированной в ОАЭ Valegro и акционерного общества «Атлас», что подчеркивает стремление Великобритании усилить экономическое давление на российские структуры.
Тем временем президент США Дональд Трамп озвучил, что не планирует усиливать санкции против России, ожидая достижения соглашений по Украине. Новые рестрикции против России могут обернуться для США потерей миллиардов долларов. Трамп отметил, что будет очень счастлив, если у него получится остановить конфликт.