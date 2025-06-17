Sky News: Стармер объявит о новых санкциях Британии против России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится представить новые санкции против России. Об этом сообщает Sky News.
«Как ожидается, Стармер произнесёт речь, в которой <…> призовёт союзников воспользоваться этим моментом для усиления экономического давления», — говорится в материале.
Телеканал отметил, что британское правительство рассчитывает на то, что союзники Стармера поддержат его инициативу и также введут санкции против России. Уточняется, что давление на Москву будет расти до тех пор, пока она не согласится на «полное и безоговорочное» прекращение огня.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что лидер США Дональд Трамп «относительно положительно» оценил продвижение новых санкций против России. Инициативу продвигает Конгресс США.