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17 июня, 03:52

Sky News: Стармер объявит о новых санкциях Британии против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится представить новые санкции против России. Об этом сообщает Sky News.

«Как ожидается, Стармер произнесёт речь, в которой <…> призовёт союзников воспользоваться этим моментом для усиления экономического давления»,говорится в материале.

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Телеканал отметил, что британское правительство рассчитывает на то, что союзники Стармера поддержат его инициативу и также введут санкции против России. Уточняется, что давление на Москву будет расти до тех пор, пока она не согласится на «полное и безоговорочное» прекращение огня.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что лидер США Дональд Трамп «относительно положительно» оценил продвижение новых санкций против России. Инициативу продвигает Конгресс США.

Лия Мурадьян
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