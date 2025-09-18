Астероид, занимавший 1-е место в списке опасных объектов, прошёл мимо Земли

Крупный астероид 2025 FA22, ранее возглавлявший список потенциальных угроз для нашей планеты, благополучно миновал Землю, оставив позади беспокойство астрономов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Космический объект, размеры которого варьируются от 130 до 290 метров, некогда считавшийся одним из самых вероятных кандидатов на столкновение с Землей, сегодня в 10:41 по московскому времени совершил свой пролёт на безопасном удалении — примерно 800 тысяч километров от Земли и Луны. В настоящее время астероид продолжает удаляться от нашей системы.

Обнаруженный в марте текущего года 2025 FA22 на какое-то время занял первую строчку в рейтинге потенциально опасных космических тел по версии Европейского космического агентства. Хотя накануне максимального сближения вероятность рискованного пролета значительно снизилась, точное подтверждение того, что небесное тело не представляет угрозы ни для Земли, ни для Луны, стало возможно лишь сейчас.

Интересно, что по мере удаления от Земли, яркость астероида на ночном небе возрастает. Это связано с тем, что его траектория пролегала с внутренней стороны земной орбиты, то есть он двигался по направлению от Солнца, и был им освещен сзади. Теперь же, переместившись на противоположную сторону, он получает полное солнечное освещение. Пик его видимости ожидается 20-21 сентября, когда его звездная величина достигнет 15. Несмотря на это, наблюдение невооружённым глазом или с помощью простых любительских телескопов останется невозможным, однако при наличии инструментов с апертурой от 30 см и выше, объект будет доступен для изучения.