Астероид размером с автомобиль пролетел рядом с Землёй на расстоянии орбит спутников

Небесное тело размером с автомобиль вызвало тревогу у астрономов. Астероид 2025 SU4 диаметром около двух метров пролетел на чрезвычайно близком расстоянии от Земли — всего в 20 тысячах километров, что соответствует высоте орбит навигационных спутников GLONASS и GPS.

Учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что обнаружили объект менее чем за сутки до его максимального сближения с планетой. Хотя сам астероид угрозы не представлял, этот случай, по их словам, наглядно демонстрирует, насколько непредсказуемо могут появляться малые небесные тела в околоземном пространстве.

Астероид отнесён к семейству Атен, куда входят около 200 объектов, классифицируемых как потенциально опасные.

Ранее Life.ru писал, что астероид, занимавший 1-е место в списке опасных объектов, прошёл мимо Земли. Космический объект 2025 FA22 пролетел на расстоянии 800 тысяч километров от планеты.