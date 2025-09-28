Интервидение
28 сентября, 12:39

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за три месяца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

На восточном краю Солнца в воскресенье около полудня была зафиксирована импульсная вспышка, ставшая наиболее сильной за последние несколько месяцев. Сообщение об этом распространили эксперты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в своём Telegram-канале.

На Солнце произошла самая крупная вспышка с 19 июня. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Выброс класса M6.4 был зарегистрирован на восточном краю светила около полудня по московскому времени. По информации специалистов, пик энерговыделения пришёлся на 11:43, что подтверждается измерениями рентгеновского излучения.

Как подчеркнули исследователи, это наиболее мощное событие с 19 июня текущего года. Все последующие проявления солнечной активности имели существенно более низкий уровень. Учёные также связали произошедшее с общим ростом активности светила, который начался в пятницу вечером. В субботу было отмечено девятнадцать вспышек, включая три события М класса меньшей интенсивности.

Вопрос о возможных последствиях для Земли остаётся открытым. Специалисты лаборатории пообещали предоставить дополнительную информацию после более тщательного анализа данных.

Life.ru рассказывал ранее, что синхронно с земным затмением, Солнце разрядило свою энергию, выбросив в космос два протуберанца размером с семьдесят Земель каждый. Это первое в сентябре событие такой мощи, доказывающее, что даже в период затишья светило продолжает копить колоссальную силу.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Вселенная
  • Научпоп
