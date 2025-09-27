Три вспышки предпоследнего класса мощности произошли на Солнце за два дня

На Солнце 26 и 27 сентября зафиксирована серия мощных вспышек, относящихся к предпоследнему классу активности. Об этом сообщили специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») в комментарии для ТАСС.

Согласно данным мониторинга, 27 сентября в 06:59 по московскому времени в группе пятен 4226 зарегистрирована вспышка класса M1.0 продолжительностью 49 минут. Спустя 24 минуты, в 07:23 мск, последовала вторая вспышка класса M1.1 продолжительностью 9 минут. Вечером предыдущего дня, 26 сентября, была зафиксирована наиболее мощная вспышка М1.6, длившаяся 18 минут.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН подтвердили существенно повышенную вспышечную активность с потенциалом дальнейшего роста. При этом текущая геомагнитная обстановка оценивается как стабильная.

Согласно классификации, солнечные вспышки категории M представляют собой предпоследний по мощности класс явлений, способных при наличии выбросов плазмы вызывать на Земле магнитные бури. Мощность излучения таких событий на орбите нашей планеты достигает значительных значений, превышающих фоновые показатели в десятки тысяч раз.

22 сентября стало известно о редком астрономическом явлении — двойном выбросе гигантских протуберанцев на Солнце, синхронном с максимальной фазой солнечного затмения. Явление началось около 22:30 по московскому времени, совпав с пиком затемнения, наблюдаемого с Земли. Размеры каждого из плазменных образований оцениваются приблизительно в один миллион километров, что сопоставимо с диаметром семидесяти планет типа Земли.