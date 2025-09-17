Лекарства намного опаснее: Врач объяснил, почему не надо бояться солнечных бурь

Научные доказательства влияния магнитных бурь на здоровье отсутствуют, однако многие люди в эти периоды субъективно ощущают ухудшение самочувствия. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Как пережить магнитную бурю? Взять и пережить. Во всяком случае, не надо к себе как-то особенно в эти дни прислушиваться, надо по возможности отвлекаться, заняться каким-то делом. Те, кто начинает мерить по 50 раз в день давление щупать себе пульс, им, конечно, станет плохо», — советует он в интервью радио Sputnik.

Врач напомнил, что солнечные бури — это нормальное явление, которому Земля подвергается уже миллиарды лет. А человеку, чтобы их пережить, достаточно поменьше думать о магнитных штормах и принимать только те лекарства, которые были назначены врачом.

Специалист отдельно предупредил об опасности ситуационного приёма лекарств, особенно гипотензивных препаратов. Он пояснил, что основной принцип лечения гипертонической болезни заключается не в экстренном снижении давления, а в поддержании постоянной концентрации лекарств в крови для предотвращения скачков. По словам врача, самостоятельное увеличение дозировки может привести к непредсказуемым колебаниям артериального давления.