Ученые зафиксировали новую магнитную бурю уровня G1

На Земле возобновилась магнитная буря, которая в настоящее время характеризуется умеренной интенсивностью. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своём Telegram-канале.

«На Земле, после небольшого перерыва, между 3 и 6 часами утра по московскому времени зарегистрирована новая магнитная буря уровня G1 (слабая). В настоящее время планета, судя по всему, достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды, и возмущений уровня G3, произошедших во время первого удара, больше не наблюдается», — отмечают эксперты.

Специалисты пояснили, что текущий режим с отдельными слабыми и средними бурями соответствует первоначальному прогнозу и, при отсутствии новых возмущений, сохранится в течение 2-3 суток. Особое внимание учёные обращают на экстремально высокую скорость солнечного ветра, превысившую 750 км/с, однако слабая реакция магнитного поля Земли объясняется низкой энергией магнитного поля солнечного ветра.

В лаборатории подчеркнули, что достигнутое равновесие является хрупким, и любой заметный рост магнитного поля может привести к возврату бурь уровня G2-G3. Специалисты рекомендуют продолжать мониторинг геомагнитной обстановки в связи с сохраняющейся нестабильностью в околоземном пространстве.