Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 сентября, 11:33

Забыть про жареное: Врач раскрыла, какие продукты помогут пережить мощнейшую за 3 месяца магнитную бурю

Диетолог Соломатина: Во время магнитной бури нужно придерживаться лёгкой диеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Сегодня на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря, которая закончится только в пятницу. Все меточувствительные люди с понедельника могут страдать от головных болей и усталости. Однако самочувствие можно улучшить при помощи еды — диетолог Елена Соломатина рассказала, как нужно питаться, чтобы лучше пережить магнитные бури.

Когда происходит сбой — например, сосуды расширяются или сужаются, — это вызывает головные боли, усталость и другие симптомы, особенно у пожилых или ослабленных людей. Они менее способны справляться с нагрузками из-за дегенеративных и истощённых систем. Дополнительными нагрузками являются тяжёлая пища (жареное, жирное, копчёное, солёное), алкоголь, стресс. Эти продукты способствуют задержке жидкости, сужению сосудов, повышению давления, а повреждённый эндотелий не справляется с производством оксида азота — важного для расширения сосудов.

Елена Соломатина

Врач-диетолог

Для облегчения состояния врач рекомендует лёгкую сбалансированную диету. Рацион должен включать легкоусвояемые животные и растительные белки (рыбу, птицу, творог, яйца). Важную роль играют овощи и фрукты, богатые антиоксидантами и полифенолами, которые снижают воспалительные процессы и предотвращают повреждение клеток свободными радикалами. Питьевая вода, свежевыжатые овощные соки, травяные отвары поддержат оптимальный уровень влаги в клетках и тканях тела, отметила медик.

По словам доктора, существуют специальные продукты, улучшающие работу сосудистой системы. Свёкла, богатая нитратами и природным оксидом азота, улучшает кровообращение. Томаты препятствуют образованию тромбов и улучшают вязкость крови. Ягоды малины и клубники, содержащие антоцианы, укрепляют стенки капилляров, а чеснок, имбирь и куркума обладают противовоспалительными свойствами.

Полезны и тонизирующие напитки: чай с ромашкой, липой, пустырником, валерианой. Адаптогены, такие, как женьшень, родиола розовая, элеутерококк, повышают устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Необходимы также витамины и минералы: препараты йода, омега-3 жирные кислоты (морская рыба, морепродукты), орехи (грецкие, миндаль, фисташки), калий и магний (бананы, сухофрукты, зелёные листовые овощи), заключила доктор.

Напомним, что уровень сегодняшней магнитной бури приближается к категории G3. Изначальный прогноз о продолжительности ухудшения геомагнитной обстановки на срок от 4 до 6 суток остаётся в силе, а полная нормализация ситуации в околоземном пространстве ожидается не раньше четверга-пятницы.

