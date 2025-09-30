Проделки инопланетян? В РАН раскрыли причину внезапной магнитной бури 30 сентября

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю 30 сентября, стала неожиданностью для научного сообщества, поскольку не была спрогнозирована, сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. По его словам, причины аномалии остаются невыясненными, а отсутствие своевременного прогноза является редким случаем в современной астрономии.

Тем не менее магнитная буря не вызвала серьёзных последствий: не было никаких падений спутников или технологических катастроф. Учёный подчеркнул, что даже мощные солнечные активности редко приводят к значительным последствиям, хотя и повышают риски выхода оборудования из строя.

Отвечая на конспирологические версии о климатическом оружии или инопланетном воздействии, Богачев отметил, что человечество не обладает технологиями для влияния на планетарные магнитные процессы. Однако, по его словам, переубедить сторонников теорий заговора практически невозможно, поскольку сама их природа предполагает недоверие к официальным объяснениям.

«Что касается инопланетного воздействия, то в данном конкретном случае это совсем притянуто за уши, даже немного неловко комментировать. Наука не отрицает возможности существования другой разумной жизни, но думаю, она нашла бы себе более интересное занятие, чем развлекаться вызыванием магнитных бурь на Земле», — сыронизировал собеседник «Вечерней Москвы».

Он добавил, что современный мониторинг Солнца осуществляется с помощью более десяти космических аппаратов и наземных обсерваторий, передающих данные в реальном времени, а вычислительные мощности суперкомпьютеров обеспечивают высокую точность прогнозов космической погоды. Именно эти технологические возможности позволяют предположить, что сентябрьская магнитная буря была вызвана не солнечной активностью, а внутренними процессами в магнитосфере Земли.

Напомним, 30 сентября на Землю обрушилась мощнейшая за три месяца магнитная буря. Индекс геомагнитной активности Kp достиг отметки 7,33, что соответствует буре категории G3+ по пятибалльной шкале. Это событие считается мощным и способно вызвать заметные эффекты на планете.