Мощнейшая за три месяца магнитная буря бушует на Земле уже 30 часов

Геомагнитное возмущение, начавшееся вчера около 3:00 ночи, не утихает — непрерывный режим уже составляет примерно 30 часов. Космическая обстановка в окрестности Земли сейчас далека от спокойной, и это мешает восстановлению магнитосферы. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

За сутки условия в межпланетном пространстве ухудшились: скорость солнечного ветра поднялась примерно с 400 до 700 км/с, а температура плазмы увеличилась втрое — со 100 до 300 тысяч градусов. Умеренная плотность межпланетного магнитного поля частично поддерживала бурю — его всплески совпали с вчерашними максимумами колебаний на поверхности. Сейчас поле ослабло вдвое, что удерживает геоактивность на среднем уровне G1–G2.

«Прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным. Несмотря на возможность снижения бури до «жёлтого» уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации», — сказано в публикации.

Специалисты отметили, что впервые за много дней вероятность вспышек высшего X класса на Солнце в ближайшие сутки превысила 50-процентные значения.