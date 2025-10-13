Почему деньги испаряются до зарплаты даже у тех, кто зарабатывает хорошо? Экономист раскрыла причину

Знакомая ситуация? Календарь показывает ещё неделю до зарплаты, а счёт в банке уже смущающе близок к нулю. И это происходит не только с теми, кто получает скромные суммы. Парадокс в том, что даже люди с приличным доходом регулярно оказываются в этой ловушке. Мы разобрались, почему так происходит и как разорвать этот замкнутый круг, вместе с экономистом. И то, что она нам сказала, повергло в шок. Итак, почему мы активно тратим деньги на фигню?

Проблема не в количестве денег, а в голове

Как перестать тратить все деньги до зарплаты: советы эксперта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

В месяц можно зарабатывать пятьдесят тысяч, можно сто пятьдесят, а можно триста — суть не меняется. Деньги всё равно куда-то испаряются к концу месяца, словно их и не было. Екатерина Семенкова, старший преподаватель кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения, объясняет: «Проблема не в количестве денег, а в системе управления ими. Отсутствие простого плана или бюджета приводит к тому, что деньги просто утекают на мелкие, часто бессмысленные покупки, не оставляя следа». И правда — посмотрите свою историю операций в банковском приложении. Кофе по дороге на работу, перекус в обед, какая-нибудь мелочь в супермаркете «просто так», подписка на сервис, о котором вы уже забыли. Вроде бы пустяки, а в итоге получается приличная дыра в бюджете. Мы не ведём счёт этим маленьким тратам, потому что каждая по отдельности кажется незначительной. Но именно они незаметно пожирают львиную долю дохода.

Дофаминовая зависимость от покупок

Наш мозг устроен коварно. Он обожает мгновенное удовольствие и терпеть не может ждать. Купить новый гаджет, заказать красивое платье, сходить в ресторан — всё это даёт быструю порцию дофамина, гормона удовольствия. А долгосрочные финансовые цели? Они где-то там, в туманном будущем, и не дают такого яркого эмоционального всплеска прямо сейчас. Экономист приводит простой пример: если покупать кофе навынос пять раз в неделю по 250 рублей, за месяц набегает 5000. А теперь представьте, что к этому кофе вы регулярно берёте бутерброд за 150 рублей и шоколадку ещё за 150. Получается уже 11 000 рублей ежемесячно на утренние ритуалы по дороге на работу. За год это 132 000 рублей — сумма, на которую можно съездить в отпуск или отложить на что-то действительно важное.

Инфляция образа жизни съедает прибавку к зарплате

Куда уходят деньги: главные причины бесконтрольных трат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

Вот получили вы повышение или нашли работу с окладом повыше. Казалось бы, теперь можно наконец начать откладывать. Но почему-то этого не происходит. Появляются новые траты, которые раньше казались излишеством. Машина получше, квартира в более престижном районе, рестораны подороже, одежда из других ценовых категорий. Психологи называют это инфляцией образа жизни. С ростом дохода автоматически растут и запросы, причём часто мы этого даже не замечаем. Просто привыкаем к новому уровню комфорта и начинаем воспринимать его как базовый. А денег в конце месяца всё равно не остаётся, потому что расходы выросли пропорционально доходам.

Как маркетологи превращают нас в покупателей ненужного

Признайтесь честно: сколько вещей у вас дома лежит с бирками или используются раз в год? Мы покупаем не потому, что нам это нужно, а потому, что нас убедили в необходимости. Маркетологи работают тонко. Они создают искусственное ощущение дефицита: «последний товар на складе», «только сегодня скидка семьдесят процентов», «осталось три штуки». Срабатывает древний инстинкт — страх упустить что-то ценное. Добавьте сюда красивую упаковку, эмоциональную рекламу и влияние окружения в соцсетях, где все покупают и хвастаются покупками. Результат предсказуем: корзина полна вещей, без которых вы прекрасно обходились всю предыдущую жизнь.

Три простых правила, которые действительно работают

Финансовая дисциплина: простые правила для контроля расходов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Теория без практики ничего не стоит. Екатерина Семенкова предлагает конкретные инструменты, которые помогут перестать сливать деньги в никуда. Первое: «Сначала заплати себе. Это золотое правило финансово грамотного человека. В день получения любого дохода первым делом переведите заранее определённый процент от суммы на свой накопительный счёт. Это может быть пять, десять, пятнадцать, двадцать процентов. И только оставшиеся деньги считайте доступными для трат». Настройте автоматический перевод в приложении банка, чтобы не полагаться на силу воли.

Второе: метод четырёх конвертов. После того как отложили свой процент, разделите остаток на четыре части по неделям месяца. Тратьте строго в рамках недельного бюджета. Закончились деньги в среду? Терпите до понедельника или берите из конверта следующей недели, но тогда там станет меньше. Такая система быстро учит планировать траты. Третье: правило двадцати четырёх часов. Захотели купить что-то незапланированное? Подождите сутки. Очень часто импульсивное желание проходит — и вы понимаете, что вполне проживёте без этой вещи.

Цель должна зажигать, а не просто существовать

Абстрактное «надо бы откладывать» не работает вообще никак. Мозгу нужна конкретика и эмоции. Не «накопить на путешествие», а «накопить 100 000 рублей на двухнедельную поездку по Золотому кольцу России с семьёй к первому июля две тысячи двадцать шестого года». Чувствуете разницу? Во втором случае есть чёткая сумма, дедлайн и образ того, ради чего вы стараетесь. Специалист советует подпитывать мотивацию: почитайте отзывы других людей, составьте маршрут, посмотрите фотографии мест, куда хотите попасть. Чем ярче картинка в голове, тем проще отказаться от очередного спонтанного похода в кафе. Финансовая дисциплина — это не про жизнь в постоянных ограничениях и с отказом от удовольствий. Это про свободу выбора, про отсутствие тревоги за будущее и про возможность управлять своими деньгами, а не быть их заложником. Начните с малого — и уже через несколько месяцев увидите результат.