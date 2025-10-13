Отключение света в доме в 2025 году: Что делать, куда звонить и как подготовиться к нему заранее

Отключение электричества часто возникает внезапно и нарушает привычный для нас ритм жизни. Тьма вселяет в человека первобытный страх, особенно в том случае, если свет отключили за городом. В 2025 году таких инцидентов было достаточно — аварийные обесточивания целых районов в августе на Дальнем Востоке, сбой в электроснабжении Подмосковья ночью с 1-го по 2 мая, отключение электроэнергии в Кемеровской области и на Алтае 4 апреля... И это не считая регулярных плановых работ на сетях. Что делать, если отключили свет, куда звонить, какой придумать «план Б» — рассказываем в материале.

Отключение электричества — что сделать в первую очередь

Если отключили свет, первым делом надо всё проверить. Вдруг электричество только у вас отключено? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Когда вам отключили свет, в первую очередь надо вынуть из розеток все приборы. Так вы не повредите хрупкую технику, если электричество внезапно включится. Затем проверьте щиток вашей квартиры — вдруг у вас просто выбило пробки? В этом случае проблема касается одной отдельно взятой квартиры — и решать её надо вместе с электриком. Порой приходится проверять щиток не только в коридоре, но и в подъезде. Если состояние щитков показывает, что всё в порядке, нужно оглядеться и связаться с соседями. Отключить свет могли во всём доме, а то и во всём квартале. Например, в Хабаровске в августе целых четыре района остались без электроэнергии. Если вы видите, что без света весь квартал, постарайтесь запастись водой на случай, если водоснабжение тоже пострадает.

Чего при отключении электроэнергии делать не надо

При отключении света нельзя пытаться чинить сеть самостоятельно. Это невероятно большой риск. Можно получить электротравму или тяжёлые ожоги, потому что электрический ток влияет на человеческий организм сильно и комплексно. Например, изменяет состав крови, расщепляя её. Поэтому всегда вызывайте квалифицированного электрика с удостоверением — именно их учат правильно обращаться с приборами, щитками и проводами. На знание техники безопасности профессионалы сдают каждый год, и это сложный экзамен, ведь на кону — собственная жизнь.

Куда звонить, если отключили свет

При отключении света можно позвонить в несколько ведомств. Не только управляющей компании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

В случае отключения света, можно позвонить в несколько ведомств. Подробности могут знать и в ТСЖ, и в управляющей компании. Сначала попробуйте дозвониться до них. Потом можно попробовать набрать единый диспетчерский центр или позвонить на горячую линию поставщика электроэнергии. Там вам объяснят, кого коснулось отключение света: только вас, весь дом, весь квартал, и кто виноват в том, что электричество вырубило.

Есть несколько телефонов, которые можно набрать: Единый диспетчерский центр управляющих компаний, работает круглосуточно: +7 (495) 539-53-53.

Федеральная горячая линия компании «Россети», работает круглосуточно: +7 (800) 220-0-220.

Горячая линия «Мосэнергосбыт» (Москва): +7 (499) 550-9-550.

Горячая линия «Мособлэнерго» (Москва): +7 (495) 99-500-99.

Аварийная служба «Ленсвет» (Петербург): +7 (812) 312-95-94.

Аварийная служба «Ленэнерго» (Петербург): +7 (812) 410-21-12.

В других регионах также нужно звонить либо в управляющую компанию, либо на горячую линию поставщиков электроэнергии. Там расскажут, что за отключение электричества вас коснулось. Бывает несколько ситуаций, когда квартиру, дом или район оставляют без света.

Как понять, почему именно отключили свет

За отключения электричества отвечает как служба ЖКХ, так и поставщик электроэнергии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Отключение электричества бывает аварийным, а бывает — плановым. Как раз поэтому стоит звонить в диспетчерскую, в управляющую компанию или на горячую линию энергетической компании. Именно там вам расскажут, почему произошло отключение света. В случае аварии предугадать блэкаут невозможно. Но бывают ещё и плановые отключения, о них можно узнать заранее на сайте ваших энергетических компаний. Кроме того, отключить свет могут в отдельно взятой квартире за неуплату. Есть ли у вас долг за электричество, расскажут в управляющей компании.

Разбираемся с долгом за электроэнергию

Понять, что у вас накопился долг за электроэнергию, можно по квитанциям, которые вам в почтовый ящик отправляет каждый месяц управляющая компания. Но если что-то помешало вам их найти, то можно выяснить подробности в личном кабинете на сайте компании, которая поставляет в ваш дом электричество. Информация также есть на «Госуслугах», в приложении банка, в офисе вашего поставщика и в МФЦ. Если вы узнали, что виной всему долг за электроэнергию, пора его гасить. Погасите — и свет включат в течение двух дней. Для оплаты долга и подачи заявления на подключение квартиры к электросети могут понадобиться паспорт вместе с документами на квартиру.

Чем заняться без света

Отключение света — повод устроить ужин при свечах, почитать, поиграть в настольные игры... Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Если свет отключили зимой и за окном холодно, постарайтесь одеться потеплее. Теперь можно зажигать свечи и развлекать себя так, будто вы — Александр Сергеевич Пушкин. Почитайте книгу, начните писать дневник или стихи, а может быть, какой-нибудь рассказ. Если к «винтажным» развлечениям душа не лежит, поиграйте с домочадцами в настольные игры при свечах. После включения света не спешите подключать все электроприборы к сети, потому что на линии всё ещё идут работы, электроэнергия может работать с перебоями.

Как подготовиться к обесточиванию квартала

А можно ли подготовиться к отключению света заранее? Конечно, можно, есть альтернативные источники электричества. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Zhernovoy

Подготовка к отключению электроэнергии: продвинутый уровень. Если ваше отключение света плановое, а сидеть без связи и компьютера не очень хочется, можно использовать несколько современных лайфхаков. Так, в продаже имеются бензиновые и дизельные генераторы электричества. Они лучше подойдут для загородного дома, поскольку ощущать каждый день запах топлива в квартире — сомнительное удовольствие. Альтернативные решения — это источники бесперебойного питания (ИБП) или солнечные батареи. Их должно хватить для питания роутера, ПК и, может быть, даже холодильника, если у вас будет ИБП на 1500 ватт.