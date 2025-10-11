Как сдавать жильё и получать прибыль: Эти 5 улучшений в квартире повысят её цену минимум на 20%

Как можно поднять стоимость аренды, если сдаёте квартиру? Есть ли какие-то тренды на современном рынке недвижимости? Что делать, если район находится в среднем диапазоне, а квартира, наоборот, люксовая? В материале мы разберём, какой ремонт сейчас любят арендаторы, чего делать точно не надо и как поднять аренду относительно простыми улучшениями.

Как растёт цена аренды в России: цифры и факты

За третий квартал 2025 года цена аренды жилья в России, что неудивительно, снова поднялась. Правда, на этот раз «впереди планеты всей» — Предуралье. Больше всего средняя стоимость квартиры в аренду выросла с 1 июля до 1 октября в Перми, на целых 22,3%. Следом идёт Нижний Новгород, развитый волжский мегаполис: там аренда выросла на 17,4%. По данным РБК, на юге, а именно в Ростове-на-Дону, средняя цена аренды квартиры поднялась на 16,7%, в Санкт-Петербурге — на 14,8%. Москва осталась достаточно стабильной, «сделала» всего 8,2%. Правда, средняя стоимость квартиры в аренду в столице достигла целых 92 тысяч рублей.

Пять вещей, которые поднимают стоимость квартиры в аренду

Сдать в аренду квартиру и получать дополнительный доход — это не просто возможность, которая открылась бывшим гражданам СССР и гражданам России после приватизации жилья. Это ещё и надежда для тех слоёв населения, которые испытывают финансовые трудности, но не могут работать. Например, для пенсионеров, которые не могут зарабатывать на своём труде по медицинским показаниям. Но как убедиться в том, что квартира точно найдёт своего арендатора? И что цена на аренду будет справедливой? Рассказываем, какие вещи точно нужны людям, которые снимают квартиры.

Новый ремонт под ключ

Мы спросили у риэлтора и эксперта по недвижимости Натальи Перескоковой, что действительно повысит стоимость аренды, если сдавать квартиру. Наш эксперт подтвердила чрезвычайную важность ремонта. «Безусловно, важен качественный ремонт под ключ, сейчас ценятся светлые стены, ламинат, встроенное освещение, а также свежий ремонт, не старше пяти лет», — сказала Наталья. Так что, если вы сдаёте квартиру с 2018 года, а ремонт делали в 2015-м, стоит задуматься над обновлением.

Но каким будет «идеальный ремонт», который повысит стоимость аренды до 20% или даже 30%? «Лучше использовать нейтральную цветовую гамму в стиле минимализма, без ярких акцентов, — говорит риэлтор, добавляя: — Если они есть, то это могут быть съёмные элементы, например текстиль, который легко убрать по желанию арендатора». Вкратце, главное — не переборщить с яркими элементами, использовать выдержанный минимализм, а декор сделать максимально мобильным.

Бытовая техника хорошего качества

Для того чтобы квартира успешно сдалась, причём выше средней цены по району, критически важно оборудовать её всей необходимой бытовой техникой. Стиральная машина, микроволновая печь, посудомойка, хороший холодильник, плита, чайник, миксер, блендер, пылесос, утюг, телевизор... Все они повышают стоимость аренды квартиры на десятки тысяч рублей. Необязательно даже выбирать дорогую технику.

«Для арендатора важен функционал — чтобы техника работала исправно, а не бренд», — говорит эксперт. И добавляет: «Превосходство имеют встроенные системы и современная кухня, а наличие кондиционера и посудомоечной машины добавляет ощущение комфорта и уровня бизнес-класса». По её словам, дорогая техника не влияет на стоимость аренды, зато сокращает расходы на починку.

Кровать с ортопедическим матрасом

Кстати, стоимость аренды вашей квартиры взлетит до небес, если догадаетесь снабдить её простой кроватью. Наталья Перескокова подтверждает: «Сегодня спрос на полностью укомплектованные квартиры с полноценным спальным местом очень высок». При этом важно, чтобы это была именно кровать. Вот что наш эксперт говорит по этому поводу: «Лучше ставить кровать вместо дивана, так как последний зачастую снижает цену аренды. Но если у вас есть качественный дорогой диван с ортопедическим матрасом, это тоже допустимо».

Шкаф от собственника

«Зачем ставить новый шкаф? Разве арендаторы не могут довольствоваться вековой югославской стенкой», — думают некоторые из нас. Но поставить новый шкаф необходимо, потому что арендаторы в 2025 году порой даже не знают, что это такое — югославская стенка, в которой ещё следующие 200 лет простоят хрустальные сервизы вашей бабушки. Наталья Перескокова, наш эксперт по недвижимости, снова напоминает: «Обязательно нужно комплектовать квартиру мебелью и техникой. Обязательно должен быть шкаф».

Если вы задаёте себе вопрос, зачем арендатору шкаф от собственника, то расскажем: шкафы обычно дорогие. Не каждый квартиросъёмщик способен платить вам 92 тысячи рублей и одновременно шкаф купить с оплатой доставки, сборки. Так что цена нового шкафа не старше пяти лет уже включается в повышенную стоимость аренды вами. Вы тратите на шкаф около 200 тысяч, но в итоге можете сдать квартиру за целую «сотку» так называемых «килорублей».

А чего при сдаче квартиры в аренду стоит избегать?

Наталья Перескокова обращает особенно пристальное внимание на «красные флаги», которые зачастую отталкивают арендатора. Один из них — авторские интерьеры. «Важно избегать авторских интерьеров, которые подчинены индивидуальному вкусу, — говорит риэлтор. — Иногда делают яркие, спорные сочетания цветов или украшения, на которые сложно найти свою целевую аудиторию». Никакого красного, розового, голубого, синего, фиолетового, оранжевого... Ваши лучшие друзья в оформлении молодого ремонта — белый, бежевый и серый. Арендаторы их обожают.

«Также не стоит закупаться дорогой отделкой из премиальных материалов, если район средний по уровню аренды. Лучше иметь небольшой набор мебели и техники в современном стиле, чем старый, обшарпанный гарнитур», — советует Перескокова. Она поясняет: «Такие вложения не окупятся и не повлияют на повышение стоимости». Необязательно закупать «премиум». Главное — чтобы было видно: этот комод куплен в 2020-х годах. «Возиться» со сталинским письменным столом прадедушки современный арендатор тоже не любит.

Что, кроме ремонта, повышает стоимость аренды

Представим себе ситуацию. Вы сделали ремонт в 2025 году, поставили на кухню всю необходимую технику, у вас стоит шикарная двуспальная кровать с ортопедическим матрасом и даже шкаф закуплен. Более того, комод тоже есть — и не только в спальне. Может быть, даже прикроватные столики нашлись. Что ещё влияет на то, за сколько вы сдадите квартиру? Наталья Перескокова знает: нужны профессиональные фото- и видеоматериалы, а также честное описание.

Даже при отличном ремонте важно правильно его презентовать: обязательно нужно заказать профессиональную фотосъёмку с дневным светом, без искажений, подготовить честное и подробное описание, а также сделать видеообзор квартиры, что значительно повысит количество откликов. Наталья Перескокова Риэлтор, эксперт по недвижимости

Кстати, пока мы готовили этот материал, коллеги из РБК составили статистику по росту цен на аренду в разных районах Москвы. Вот пятёрка лидеров. Алексеевский район. Стоимость поднялась на 14,8% и составила около 100 тысяч.

Тропарёво-Никулино. Стоимость поднялась на 12,5% и составила около 75 тысяч в месяц.

Проспект Вернадского. Цена поднялась на 11,5%, теперь это 81 тысяча в месяц.

Черёмушки. Уверенный рост на 10,2%, и цена теперь составляет около 72 тысяч в месяц.

Обручёвский район. Квартиры подорожали всего на 8,7% и стоят в месяц около 88 тысяч рублей.