Как русский философ доказала существование Бога: Что Елена Блаватская говорила о высшей силе

Елена Блаватская (1831–1891) — русская писательница, публицист, религиозный философ, мистик и путешественница. Она создала новое направление в философии, которое сама назвала теософией. В основу теософии легла её уверенность в том, что человек может общаться с потусторонним миром. Наибольшую известность приобрела в 60–80-х годах XIX века и оказала огромное влияние на философию, науку и эзотерические учения начала века XX.

Блаватская оказала огромное влияние на религиозную философию своего времени. Она соединила научный подход к познанию мира с практиками веры в высшие силы, при этом не только христианскими, но и восточными. В итоге пришла к следующему выводу: «Путём комбинирования науки с религией существование Бога и бессмертие человеческого духа могут быть доказаны так же, как теоремы Евклида». Как именно Блаватская доказала, что Бог есть и что душа бессмертна, — читайте в материале.

Доказать существование Бога оказалось просто

Елена Блаватская была писательницей, философом и основательницей Теософского сообщества. Фото © «Шедеврум»

Елена Блаватская считала, что само человеческое сознание, или дух, как было принято говорить в те времена, доказывает существование Господа Бога самим своим существованием. Под «Богом» философ подразумевала высший разум, который создал Вселенную, жизнь и людей. «Человеческий дух доказывает существование божественного духа так же, как одна капля воды доказывает существование источника, откуда она пришла», — писала Блаватская.

Что такое человеческий дух в мировоззрении Елены Блаватской

Человеческий дух, по Блаватской, доказывает, что Бог есть, самим своим существованием. Фото © «Шедеврум»

По Блаватской, человеческий дух — это всего лишь маленькая частичка «Духа-отца», высшей силы, несоизмеримо более мощной и непознаваемой, чем простое человеческое сознание. «Докажите существование души у человека посредством её чудодейственных сил — и вы докажете существование Бога!» — утверждала главная мистическая фигура XIX века. Чудодейственные силы души в её понимании — это как раз способность людей понимать законы мироздания, изменять природу, создавать сложные философские системы и произведения искусства.

Когда видишь смертного человека, проявляющего огромные способности, управляющего силами природы и открывающего взорам вид на мир духов, то рассудительный ум потрясён убеждением, что если духовное эго одного человека может совершить так много, то способности Духа-отца, соответственно, должны быть настолько мощней и обширней, насколько океан мощнее и обширнее одной капли. Елена Блаватская Религиозный философ, публицист, оккультист, мистик

При этом Елена Петровна разделяла понятия духа и души. Дух — это сознательная, разумная часть нематериальной части человека. А душа в её понимании — это всего лишь часть разумного целого, не осознающая себя. В современной когнитивной науке понятие духа можно описать понятием разума, сознания, способного к логическим операциям. А душа — это наши эмоции.

Интересная подробность о человеческом познании высших сил

При этом Блаватская была уверена, что человек не в состоянии познать всю мощь Высшей силы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iurii

В то же время, по Блаватской, человеческий дух по сравнению с мощью Духа-отца ничтожен. Людское сознание сделано по образу и подобию высшего разума, совершенного, но в то же время непознаваемого. Наш разум не может объять даже саму мысль о Боге, вместить её в себя. Поэтому в религии складывается странная ситуация. Человек создан по образу и подобию высшей силы, но его духовные представления о Боге отражают именно свой собственный, человеческий дух. Поэтому человек как бы «создаёт» своего Бога по своему же образу и подобию.

Как восточные духовные практики повлияли на Блаватскую

На Востоке Блаватская познакомилась с концепцией Брахмы и пообщалась с махатмами. Фото © Wikipedia

Елена Блаватская много путешествовала по восточным странам. Она была в Малой Азии, в Египте, добралась до Индии, несколько раз пыталась пробраться в Тибет, достаточно закрытую в XIX веке страну. В Тибет ей попасть не удалось, но странствия по Индии оставили в душе философа неизгладимое впечатление. В общении с буддистскими и индуистскими религиозными деятелями Блаватская обсуждала темы, которые и легли впоследствии в её доказательство существования Бога. Она вспоминала об этом так: «Мы убедились, что в философии Востока нет места ни для какой другой веры, кроме абсолютной и непоколебимой веры во всемогущество бессмертного собственного «Я» человека. Оно происходит от родства человеческого духа со Вселенскою Душою — Богом!»

Кто из учёных был согласен с Блаватской

Точку зрения Блаватской переняли не только философы, но и люди науки. Фото © Wikipedia / Louis Bachrach

Елена Блаватская стала основательницей Теософского общества, философского кружка, который был предназначен для тех, кто разделяет её идеи. Одним из первых в него вступил изобретатель лампочки накаливания Томас Эдисон. Химик и физик Уильям Крукс также был среди теософов. Первая женщина с учёной степенью в медицине, Анна Кингсфорд, тоже входила в Теософское общество. А самый известный учёный, знакомый с трудами Блаватской, — это Альберт Эйнштейн. По мнению некоторых биографов, именно книги мистика помогли ему разработать теорию относительности.