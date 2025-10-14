«Женщины глупы и воспитать сына не могут»: Цитаты Михаил Круга, которые перевернут ваше представление о короле шансона

Вчера, 13 октября, Ксения Собчак выложила у себя интервью с семьёй легенды шансона 90-х — Михаила Круга. Разговоров было много: родные певца вспоминали про подробности гибели шансонье, рассказывали своё отношение к официальной версии убийства музыканта, а также обсудили и личность Михаила Круга — его взгляды на мир, иерархию в семье и обществе.

И вот что интересного выяснила Собчак: Круг, по её мнению, оказывается, отличался женоненавистничеством и сексизмом. Ну, по крайней мере, некоторые дамы, услышав эти изречения сегодня, могут оскорбиться. Ксения поделилась отрывками старого интервью Круга как с вдовой Ириной Круг, так и с сыном Александром Кругом, спросив их мнение.

Шансонье Круг был сексистом и женоненавистником? О консервативных взглядах Михаила было известно и ранее. Фото © Wikipedia

«Я не люблю женщин, которые имеют своё мнение. Когда женщина начинает думать, что она умная, что у неё ум наравне с мужчиной, она перестаёт быть женщиной», — говорил Михаил Круг о дамах с интеллектом в интервью газете ТВ+. И продолжал: «Зачем тогда пропускать её в трамвае, зачем подавать ей руку, зачем дарить ей цветы?! По моему убеждению, главное дело женщины — заботиться о семейном очаге. Пусть готовит обед, стирает, убирается и не спорит с мужчиной! А уж он позаботится, чтобы у неё всё было: и шубы, и кольца, и машины, и поездки за границу».

Сын шансонье, услышав цитату, ответил просто: «Я тоже эти цитаты читал, но, из рассказов всей семьи, они не совпадают с реальным отношением. Может, это какая-то ранняя цитата». По мнению Александра Круга, в высказываниях отца есть здравый смысл: наследник тоже считает, что женщина — это хранительница домашнего очага. Но Круг-младший уверен: мужчина должен соответствовать и давать что-то взамен. Более того, у Саши есть девушка, она работает — и его это устраивает.

А вот Ирина Круг поразила Ксению, сказав: «Я соглашусь». Бывшая жена шансонье отмечает: «Сейчас я — монстр. Я такой конь, который зарабатывает бабки. Реально, я пашу, у меня огромный коллектив. Я женственная, но внутренне я стальная. А раньше не была такой, я была мягкой». Более того, Ирина скучает по тем временам, когда на ней ещё не лежал такой большой груз ответственности. «Я бы, наверное, вернулась в ту жизнь... Пришёл. Борщ наварила. Сидишь себе, читаешь книжку... А он пусть там работает. Мне было комфортно», — говорит Ирина Круг. Она хотела бы снова стать «милой, мягкой Ириной» из прошлого.

Цитаты Михаила Круга: за что тот ненавидел женщин и как пытался их строить? Фото © VK / Михаил Круг • Легенда Русского Шансона

Следующее, зацепившее внимание Собчак высказывание Круга звучало так: «Женщины глупы и воспитать сына не могут. Дочку — может быть. А сына — нет». Отдуваться за эти слова на интервью пришлось его сыну. «Что с этим делать?» — спросила журналистка у Александра Круга. Тот ответил: «Я с этим пока на самом деле не столкнулся. У меня нет детей». Возможно, мнение о воспитании поменялось бы и у самого Михаила Круга, сумей он заняться своим ребёнком. Вероятно, понял бы, что «правильно» вырастить человека — очень непростая задача для обоих родителей, которые должны стать одной командой.

Но по горькой иронии Круг-младший так и не познакомился с отцом. Он родился 26 мая 2002 года, а уже 1 июля Михаил погиб. Ирина Круг, уроженка Челябинска, осталась в Твери, новом для себя городе, совсем одна, с младенцем на руках. И вышло так, что воспитанием шансонье занималась именно женщина.

Получилось ли у Ирины справиться с задачей? По её словам, вполне. В прошлом на 26-летнюю девушку после трагической гибели мужа в новом городе в начале нулевых свалились как «мужские», так и «женские» обязанности. И всё же Ирина сумела вырастить сына и оградить его от криминала. Сегодня сын Михаила Круга ни в чём не отказывает своей даме сердца и дарит ей подарки. Запирать женщину дома Александр тоже не готов: «Можно же с ума сойти, если только сидеть дома и ничего не делать», — говорит он. — «Пусть женщина занимается хобби, если не работой».

Каким на самом деле Михаил Круг оказался человеком, если снять маску шансонье. Фото © VK / Михаил Круг • Легенда Русского Шансона

В своём интервью с родными Михаила Круга Ксения Собчак вспомнила лишь самые известные сексистские цитаты шансонье. Но есть и менее популярные. Они смотрятся немного «помягче», ведь там нет прямых оскорблений женщин и подозрений в их умственной неполноценности. Но всё равно кто-то легко воспримет их как личное оскорбление.

«Женщину сделали из ребра Адама. И роль её вполне конкретна: помыть, постирать, приготовить обед. Такова её доля. Это не я придумал, это Господь. И так должно быть. А уж забота мужчины — обеспечивать женщину красивой машиной, хорошей одеждой. Если, конечно, она справляется со своими обязанностями. Только не подумайте, что я какой-то узурпатор женщин. Просто мне не нравятся женщины, которые хотят получать от жизни всё, ничего при этом не отдавая», — говорил как-то Михаил Круг. Правда, что именно женщины должны «отдавать», шансонье не уточнил. Но таково было его представление о дамах.

Многие фанаты называют Михаила Круга добрым толстячком, но таким ли он был на самом деле? Фото © VK / Михаил Круг • Легенда Русского Шансона

Но не только. Шансонье считал, что «женщина должна быть красива, она должна быть любима мужчиной. И он должен её одеть и обуть, чтобы она была как картинка, не зависела от денег». Да, это очередные слова Михаила. Красивое и любимое мужчиной произведение искусства в шубе, с кольцами, на дорогой машине, желательно, на отдыхе за границей — пожалуй, это и был женский идеал Круга.

И ещё цитата: «Не будет ухаживать за мной, я просто выгоню её». Да, именно так Михаил Круг обещал поступить со своей девушкой или женой, если она не «наварит борща». История для 90-х годов, конечно, типичная, хотя бывали и обратные ситуации.