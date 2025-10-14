Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 октября, 12:25

«Доброе дело сделали»: Николай Расторгуев оценил уникальные роды россиянки под «Любэ»

Обложка © ТАСС / URA.RU / Вячеслав Немышев

В родильном доме Тюмени женщина на протяжении восьми часов рожала под музыкальное сопровождение песни «Прорвёмся!» коллектива «Любэ». Такой нестандартный «сервис» был предложен роженице руководством медицинского учреждения.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в рамках концерта, приуроченного ко Дню отца в России, удивился выбором именно этой мелодии для столь важного процесса.

«Ну и глупость! Ну раз уж ей подошла моя песня для родов, то и хорошо. Практически доброе дело сделали», — пояснил он в беседе с «Абзацем».

Напомним, ранее роддом Тюмени представил плейлист для рожениц с произведениями Михаила Боярского и группы «Любэ». Одна из пациенток, которой пришлось рожать на протяжении восьми часов, отметила, что композиции «Чай вдвоём» и «Прорвёмся!» звучали в процессе приблизительно 40 раз.

BannerImage
Дарья Нарыкова
