«Прорвёмся!»: Роддом Тюмени представил плейлист для рожениц с Боярским и «Любэ»
В одном из роддомов Тюмени был представлен специально составленный музыкальный плейлист для сопровождения родов, который стал предметом бурного обсуждения в Интернет-пространстве. Необычный подбор композиций сочетает разножанровые произведения от лирической баллады Михаила Боярского «Спасибо, родная» и патриотичной песни «Прорвёмся!» группы «Любэ» до зарубежных хитов Salt-N-Pepa Push It и Джастина Бибера Baby.
Плейлист для беременных в тюменском роддоме. Фото © Telegram / Топор+
Особое внимание привлёк рассказ одной из пациенток, поделившейся в личном блоге впечатлениями от восьмичасовых родов. По её словам, композиции «Чай вдвоём» и «Прорвёмся!» звучали в процессе приблизительно 40 раз.
Официальный трек-лист учреждения включает восемь разнообразных композиций:
- М. Боярский — «Спасибо, родная»
- Любэ — «Прорвёмся»
- ANNA ASTI — «Царица»
- Стас Михайлов — «Мама»
- Salt-N-Pepa — Push It
- The Hatters — «Двигай»
- Justin Bieber — Baby
- Чай вдвоём — «День рождения»
Администрация медицинского учреждения предусмотрела возможность персонализации музыкального сопровождения — в официальном объявлении указано, что роженицы могут запрашивать включение индивидуально подобранных композиций.
Ранее сообщалось, что в России может появиться инновационная социальная платформа «мам-шеринг», призванная решить проблему высоких расходов на детские товары. Инициатива, предложенная председателем Национального родительского комитета Ириной Волынец и направленная в Госдуму, предполагает создание сервиса для бесплатного обмена детскими вещами между семьями. По её словам, приобретение товаров, необходимых лишь на несколько месяцев, становится серьёзной финансовой нагрузкой для многих родителей после рождения ребёнка.
