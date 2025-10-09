«Прорвёмся!»: Роддом Тюмени представил плейлист для рожениц с Боярским и «Любэ»

В одном из роддомов Тюмени был представлен специально составленный музыкальный плейлист для сопровождения родов, который стал предметом бурного обсуждения в Интернет-пространстве. Необычный подбор композиций сочетает разножанровые произведения от лирической баллады Михаила Боярского «Спасибо, родная» и патриотичной песни «Прорвёмся!» группы «Любэ» до зарубежных хитов Salt-N-Pepa Push It и Джастина Бибера Baby.

Плейлист для беременных в тюменском роддоме. Фото © Telegram / Топор+

Особое внимание привлёк рассказ одной из пациенток, поделившейся в личном блоге впечатлениями от восьмичасовых родов. По её словам, композиции «Чай вдвоём» и «Прорвёмся!» звучали в процессе приблизительно 40 раз.

Официальный трек-лист учреждения включает восемь разнообразных композиций:

М. Боярский — «Спасибо, родная»

Любэ — «Прорвёмся»

ANNA ASTI — «Царица»

Стас Михайлов — «Мама»

Salt-N-Pepa — Push It

The Hatters — «Двигай»

Justin Bieber — Baby

Чай вдвоём — «День рождения»

Администрация медицинского учреждения предусмотрела возможность персонализации музыкального сопровождения — в официальном объявлении указано, что роженицы могут запрашивать включение индивидуально подобранных композиций.

Ранее сообщалось, что в России может появиться инновационная социальная платформа «мам-шеринг», призванная решить проблему высоких расходов на детские товары. Инициатива, предложенная председателем Национального родительского комитета Ириной Волынец и направленная в Госдуму, предполагает создание сервиса для бесплатного обмена детскими вещами между семьями. По её словам, приобретение товаров, необходимых лишь на несколько месяцев, становится серьёзной финансовой нагрузкой для многих родителей после рождения ребёнка.