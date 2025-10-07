Секрет долголетия в подгузниках: Life.ru выяснил, почему многодетные живут дольше нерожавших

Наступление беременности благотворно сказывается на здоровье и продолжительности жизни женщины, а матери нескольких детей в среднем живут дольше, чем бездетные. Об этом 7 октября, в День беременных, Life.ru сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

По словам эксперта, проведённые исследования наглядно показали положительную корреляцию между количеством детей и долголетием. Долгушина пояснила, что такое явление может быть связано с уникальным восстановительным воздействием клеток ребёнка.

«Клетки ребёнка оказывают восстанавливающий, регенерирующий эффект на организм матери во время беременности, сохраняя его на многие годы вперёд», — заявила специалист Минздрава.

Одновременно с этим Долгушина подчеркнула, что для достижения положительного эффекта крайне важна тщательная подготовка к зачатию. Она призвала женщин минимум за 2–3 месяца до планируемой беременности пройти так называемую прегравидарную подготовку. Этот комплекс мероприятий, по её словам, включает обязательное обследование у гинеколога и терапевта для выявления и лечения возможных заболеваний, полный отказ от вредных привычек, а также переход на сбалансированное питание. Эксперт также добавила, что необходимо нормализовать режим дня и включить в расписание регулярные физические нагрузки.

А ранее Life.ru писал, что в 2027 году максимальное пособие по беременности и родам в России впервые превысит один миллион рублей. Согласно данным Социального фонда России, размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком будет увеличен до 95,5 тысячи рублей.