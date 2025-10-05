Депутат Буцкая предложила ввести единый набор для новорождённых по всей России

Необходимость введения единого набора для новорождённых на федеральном уровне рассматривают в Государственной думе. С инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. В случае принятия инициативы, такой набор будет получать каждый новорождённый в стране, сообщает РИА «Новости».

По мнению Буцкой, данный набор должен иметь не только материальную ценность, но и подчёркивать значимость появления нового гражданина России. Она отметила, что важно внутреннее содержание набора, например, практичные и красивые вещи: одежда, сумка, конверт или одеяло, чтобы предметы были функциональны не только дома, но и на улице.

«Единый федеральный набор для новорождённого однозначно нужен. Такой подарок от государства должен быть не просто материальной помощью, но и иметь статусное значение, подчеркивающее значимость появления нового гражданина России. Главный критерий — чтобы эти предметы были не только функциональны дома, но и на улице», — считает депутат.

Парламентарий также отметила, что «подарок новорождённому» должен поддерживать всю экономическую цепочку — от закупки отечественных материалов до конечного производства, а вещи можно создать с использованием российской символики, обновляя элементы дизайна ежегодно. В определении итогового состава набора стоит задействовать родительское сообщество для включения самых нужных вещей и знакомства семей с продукцией российских производителей.

Чиновница подчеркнула, что наборы следует выдавать каждому новорождённому, независимо от очередности рождения ребёнка в семье.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в России начнет действовать закон, позволяющий налоговым органам взыскивать долги по обязательным платежам с граждан во внесудебном порядке. Депутат Госдумы Игорь Антропенко отметил, что новые правила касаются физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и распространяются на задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, а также пеням и штрафам. По мнению парламентария, принятие этого закона позволит оптимизировать налоговое администрирование и снизить нагрузку на судебную систему, обеспечивая при этом гражданам право на защиту в случае несогласия с взысканием.