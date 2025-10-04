Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 октября, 03:35

В Госдуме сообщили, что с начала ноября изменится порядок взыскания долгов с граждан

Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко рассказал РИА «Новости» о вступлении с 1 ноября в силу закона, который позволит налоговым службам взыскивать с граждан долги по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам, во внесудебном порядке.

По словам чиновника, новые правила касаются взыскания с физических лиц (не являющихся ИП) задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам, а также пеней и штрафов. Меры будут применяться только при отсутствии спора с налоговыми органами.

По мнению парламентария, принятие закона позволит оптимизировать налоговое администрирование и снизит нагрузку на судебную систему. При этом граждане сохранят право на защиту в случае несогласия с взысканием.

Ранее партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о кредитной амнистии для заёмщиков, оказавшихся в особо сложном финансовом положении. Совокупная задолженность россиян перед банками превысила 37 триллионов рублей, при этом около 13 миллионов заёмщиков находятся в состоянии безнадёжной долговой ямы, когда 80% их доходов уходит на погашение предыдущих кредитов. Партия предлагает установить амнистированный период сроком до 20 лет, в течение которого заёмщик будет выплачивать только основную сумму долга без процентов, штрафов и пеней. Такая мера должна распространяться на определённые категории граждан, включая лиц с низкими доходами, потерявших работу или получивших инвалидность.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Алена Пенчугина
