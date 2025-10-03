Валдайский форум
3 октября, 15:00

В Госдуме призвали простить части россиян долги по кредитам

СРЗП внесла в ГД проект кредитной амнистии для заёмщиков в сложном положении

Обложка © Life.ru

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о кредитной амнистии для заёмщиков, оказавшихся в особо сложном финансовом положении. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов.

В разговоре с 360.ru парламентарий отметил, что совокупная задолженность россиян перед банками превысила 37 триллионов рублей, при этом около 13 миллионов заёмщиков находятся в состоянии безнадёжной долговой ямы, когда 80% их доходов уходит на погашение предыдущих кредитов. Партия предлагает установить амнистированный период сроком до 20 лет, в течение которого заёмщик будет выплачивать только основную сумму долга без процентов, штрафов и пеней.

Такая мера, по словам Миронова, должна распространяться на определённые категории граждан, включая лиц с низкими доходами, потерявших работу или получивших инвалидность. Политик подчеркнул, что эти люди без государственной поддержки не смогут выбраться из кредитной кабалы, и призвал не душить их заоблачными процентами, которые они всё равно никогда не выплатят.

Также партия планирует в осеннюю сессию продвигать идею списания долгов с жителей приграничных с Украиной территорий, где ведутся боевые действия, настаивая что государство должно сделать всё возможное для поддержки людей в этих тяжёлых условиях.

Ранее замглавы партии «Новые Люди» Вячеслав Даванков призвал ввести пенсионный возраст для общественного транспорта. По его словам, во многих населённых пунктах до сих встречаются советские трамваи и автобусы ПАЗ 90-х годов.

