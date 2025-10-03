Валдайский форум
3 октября, 11:52

В Госдуме объяснили, какие льготы положены ветеранам труда

Депутат Якубовский: Ветеранам труда могут компенсировать расходы на оплату ЖКХ

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Звание «Ветеран труда» в России закрепляется федеральным законом «О ветеранах». Однако, как пояснил депутат Госдумы Александр Якубовский, фактические виды поддержки и объём льгот устанавливаются региональными законодательными актами, что приводит к различиям в их перечне и размере в разных субъектах федерации.

«Ветераны труда могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату или региональную доплату к пенсии, компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, льготный или бесплатный проезд в общественном и пригородном транспорте, льготное зубопротезирование и медицинские услуги, санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний», — уточнил парламентарий в беседе с RT.

По его словам, для работающих ветеранов остаются прежними дополнительные трудовые гарантии. Для реализации права на льготы необходимо обратиться в местные органы социальной защиты с удостоверением ветерана труда, подытожил депутат.

В Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда»
А ранее Life.ru писал, что ветеранам труда положена компенсация за стационарный телефон. В Госдуме объяснили, что льготы доступны ветеранам труда и военной службы, награждённым медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также гражданам предпенсионного возраста.

Дарья Нарыкова
