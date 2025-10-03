В Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда»

Глава партии «Справедливая Россия – За правду» и лидер думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой упростить процедуру получения звания «Ветеран труда» для работников промышленных предприятий. Политик направил соответствующее обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову, подчеркнув, что действующая система создания «ветеранов» излишне запутана и ограничивает признание заслуг многих тружеников.

По словам Миронова, в других министерствах процесс значительно проще: статус присваивается быстрее и прозрачнее. В Минпромторге же работники сталкиваются с бюрократическими преградами, которые мешают своевременно отметить их труд. Депутат считает, что упростить выдачу ведомственных значков – значит справедливо признать вклад тысяч людей, десятилетиями работающих на благо страны, передаёт РИА «Новости».

