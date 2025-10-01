Интервидение
1 октября, 03:36

В Госдуме предложили ввести федеральную выплату ко Дню пожилого человека

Обложка © Life.ru

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести федеральную выплату к Международному дню пожилого человека. Доплата составит пять тысяч рублей для пенсионеров старше 70 лет.

Сергей Миронов, один из авторов инициативы и глава думской фракции, отметил, что большинство российских субъектов не предоставляет выплаты ко Дню пожилого человека.

Депутаты считают, что такая ситуация создаёт неравные условия для пенсионеров в разных регионах. Это несовместимо с принципом единого социального пространства.

Напоминаем, что 1 октября Россия отмечает День пожилого человека. В различных регионах страны действуют меры поддержки для старшего поколения. Это включает единовременные выплаты к этому дню. Подробности о регионах, где предлагают такие выплаты, можно найти в материале Life.ru.

