Деньги на стол: В каких регионах России старики получат выплаты ко Дню пожилого человека в 2025 году Оглавление Выплаты ко Дню пожилого человека 2025: список регионов и суммы Кому положены выплаты 1 октября: основные условия Как получить выплату ко Дню пожилого человека в 2025 году 1 октября в России отмечается День пожилого человека. В регионах страны предусмотрены различные меры поддержки старшего поколения граждан, включая единовременные выплаты ко Дню пожилого человека. В каких субъектах они есть — в материале Life.ru. 30 сентября, 13:06 Названы регионы с самыми щедрыми выплатами пенсионерам в 2025 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Kubarkov

Выплаты ко Дню пожилого человека 2025: список регионов и суммы

В 2025 году в РФ выплаты ко Дню пожилого человека на федеральном уровне не установлены, действуют лишь региональные меры поддержки. Но не во всех регионах. Поддержку утвердили власти Челябинской области, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Приморского края, а также Ярославской и Рязанской областей.

В Москве и Подмосковье специальных выплат к празднику не планируется. Региональные власти отмечают, что пенсионеры уже обеспечены иными мерами социальной поддержки: ежемесячными надбавками, пособиями для долгожителей и другими программами. К примеру, в Дмитровском районе Московской области предусмотрена разовая выплата в размере 500 рублей для неработающих пенсионеров старше 70 лет.

Размеры выплат зависят от региона проживания. В Челябинской области пенсионерам выплатят по 800 рублей. Причём никаких заявлений подавать не нужно, выплату назначат автоматически. Жители Приморского края получат по 1 тысяче рублей и также в беззаявительном порядке. В Ямало-Ненецком автономном округе пожилые жители могут рассчитывать на выплату в 1122 рубля. На территории Ярославской и Рязанской областей суммы единовременных выплат в зависимости от муниципального образования составляют от 700 до 1200 рублей. Кроме того, в Рязанской области действует ежегодная выплата в размере 539,24 рубля для пожилых жителей старше 90 лет. В Ненецком автономном округе пенсионеры, которым не исполнилось 70 лет, но при этом имеющие трудовой стаж не менее 15 лет, получат по 5 тысяч рублей. Жители региона старше 70 лет с аналогичным стажем или проживающие на территории субъекта РФ более 20 лет, а также граждане, имеющие инвалидность, могут рассчитывать на выплату, превышающую 16 тысяч рублей.

Пенсионеры в отдельных регионах получат деньги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Кому положены выплаты 1 октября: основные условия

В большинстве случаев региональные власти устанавливают единоразовые выплаты ко Дню пожилого человека применительно ко всем пенсионерам. Но в некоторых субъектах такую меру поддержки назначают отдельным категориям жителей, которые соответствуют определённым критериям.

В частности, в Рязанской области дополнительную выплату получат жители старше 90 лет. В Ненецком АО размер выплаты зависит от возраста, стажа и времени проживания в регионе.

Деньги пожилым людям перечислят автоматически. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Как получить выплату ко Дню пожилого человека в 2025 году

Как правило, единовременные выплаты ко Дню пожилого человека предоставляются в беззаявительном порядке — средства перечислят на тот же счёт, к которому привязана пенсия. Соответственно, пожилым нет необходимости обращаться в какие-либо инстанции ради получения такой меры поддержки.

Но в отдельных муниципальных образованиях для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление. Для этого можно обратиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ) или отделение соцзащиты населения. Специалисты данных организаций окажут всю необходимую помощь в оформлении заявки и разъяснят все условия получения денежной выплаты.

Если в регионе действует норма о выплате ко Дню пожилого человека, зачастую деньги перечисляют заблаговременно — примерно 30 сентября, но в отдельных случаях это может произойти и в день праздника. Начисляют средства по базам данных органов соцзащиты, где содержится информация о пенсионерах, которые проживают в регионе.

Авторы Альмир Хабибуллин