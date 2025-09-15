В Госдуме рассказали о льготах на оплату стационарного телефона

Отдельные категории россиян могут полностью компенсировать расходы на услуги стационарной телефонной связи. Соответствующую информацию озвучил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в публикации RT.

Льготы доступны ветеранам труда и военной службы, награжденным медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также гражданам предпенсионного возраста. Для получения льготы необходимо быть зарегистрированным в регионе, где предоставляется компенсация, и владеть жильем со стационарным телефоном.

Чаплин уточнил, что подобные меры поддержки действуют не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других субъектах РФ. По его словам, практика показывает успешную реализацию такой компенсации в Московской области, где только за 2024 год жители региона подали более 30 тысяч заявок на получение этой льготы.