Российские компании могут получить компенсации на оборудование мест для ветеранов СВО

Российские предприятия смогут получать государственную компенсацию до 200 тысяч рублей за оборудование рабочих мест для сотрудников, вернувшихся со специальной военной операции. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе выступления на Х Всероссийской неделе охраны труда.

«Разработаны поправки, которые позволят получать поддержку не только тем компаниям, которые принимают новых работников, но и тем организациям, к которым возвращаются ребята, ранее трудившиеся на этих предприятиях»,— пояснил глава Минтруда.

Выплаты предназначены для создания как специализированных рабочих мест, так и для адаптации обычных рабочих мест с учётом особенностей здоровья ветеранов. Программа поддержки распространяется как на трудоустройство новых сотрудников, так и на возвращение на предприятия работников, ранее участвовавших в СВО.

Десятая юбилейная Всероссийская неделя охраны труда проходит с 15 по 18 сентября на федеральной территории «Сириус». В рамках деловой программы участники рассматривают современные вызовы в сфере охраны труда, обмениваются лучшими практиками и формируют стратегические решения для снижения профессиональных рисков в различных отраслях экономики.