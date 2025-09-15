Российские компании могут получить компенсации на оборудование мест для ветеранов СВО
Котяков: Предприятия получат выплаты на адаптацию рабочих мест для ветеранов СВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 24K-Production
Российские предприятия смогут получать государственную компенсацию до 200 тысяч рублей за оборудование рабочих мест для сотрудников, вернувшихся со специальной военной операции. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе выступления на Х Всероссийской неделе охраны труда.
«Разработаны поправки, которые позволят получать поддержку не только тем компаниям, которые принимают новых работников, но и тем организациям, к которым возвращаются ребята, ранее трудившиеся на этих предприятиях»,— пояснил глава Минтруда.
Выплаты предназначены для создания как специализированных рабочих мест, так и для адаптации обычных рабочих мест с учётом особенностей здоровья ветеранов. Программа поддержки распространяется как на трудоустройство новых сотрудников, так и на возвращение на предприятия работников, ранее участвовавших в СВО.
Десятая юбилейная Всероссийская неделя охраны труда проходит с 15 по 18 сентября на федеральной территории «Сириус». В рамках деловой программы участники рассматривают современные вызовы в сфере охраны труда, обмениваются лучшими практиками и формируют стратегические решения для снижения профессиональных рисков в различных отраслях экономики.
Ранее сообщалось, что жена военнослужащего, участвующего в СВО и пропавшего в январе, вынуждена работать сторожем из-за отсутствия каких-либо выплат. Семья бойца из Ростовской области уже восемь месяцев пытается выяснить, что произошло с мужчиной. По словам женщины, последняя связь с супругом была 7 января, когда он находился в районе Покровского.