Жена пропавшего бойца СВО устроилась ночным сторожем из-за отсутствия выплат

Семья бойца из Ростовской области, пропавшего в зоне СВО в январе, уже восемь месяцев безуспешно пытается установить его судьбу. Об этом рассказала супруга военнослужащего Олеся.

По её словам, последний раз она связывалась с супругом 7 января, когда он находился на Покровском направлении. Женщина сообщила, что слышала несколько версий о том, как её муж пропал: от подрыва машины на мине до откомандирования и полного отсутствия в списках личного состава.

«Самое ужасное, что я даже не знаю, как молиться за своего мужа — как за усопшего или как за живого. Вы не представляете, какая это мука — надеяться, что он ещё жив, но обивать пороги чиновничьих кабинетов в попытках доказать, что его больше нет», — рассказала женщина «Царьграду».

Олеся добавила, что с момента исчезновения мужа прекратились переводы его денежного довольствия. Отсутствие официальной справки о гибели или признании пропавшим без вести лишает семью возможности получать положенные выплаты. Чтобы содержать себя и ребёнка, женщина была вынуждена устроиться на работу ночным сторожем.