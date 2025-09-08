Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

8 сентября, 13:42

Раненый боец СВО остался без выплат из-за одной справки, в дело вмешалась прокуратура

Прокуратура помогла получить страховые выплаты раненому бойцу СВО из Качканара

Обложка © Telegram / Минобороны России

Военнослужащий из Качканара, получивший ранение в зоне специальной военной операции, после долгого ожидания смог добиться положенных ему страховых выплат лишь при содействии надзорного ведомства. О том, как была восстановлена справедливость, рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов.

По его словам, боец Даниил К. был ранен ещё в сентябре прошлого года. После лечения в госпитале, спустя два месяца, ему оформили документ, подтверждающий тяжесть полученного ранения. Как пояснил парламентарий, военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге отправила эту справку почтовым отправлением по адресу проживания военнослужащего, однако тот так её и не получил.

В связи с отсутствием необходимого документа выплаты бойцу были приостановлены. Летом этого года военнослужащий решил обратиться за помощью к депутату Максиму Иванову. Парламентарий, в свою очередь, подключил к решению проблемы военную прокуратуру Центрального военного округа. В ходе проведённой проверки представителям ведомства удалось разобраться в ситуации и найти утерянную справку, которую в итоге вернули законному владельцу. Благодаря этому страховые выплаты военнослужащему были начислены.

Ранее Life.ru рассказывал, что участник СВО из Екатеринбурга, лишившийся речи после инсульта, остаётся на службе без должного лечения из-за бюрократии. Корень проблемы — ведомственная неразбериха: врачи двух смежных специальностей, неврологии и психиатрии, годами не могут определить подведомственность пациента, оформляя взаимные отказы в официальном порядке.

Александра Мышляева
