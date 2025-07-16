В Госдуме пообещали помочь потерявшему речь на СВО бойцу, который не смог уволиться из-за бюрократии

Участник специальной военной операции из Екатеринбурга после инсульта потерял речь, но продолжает служить в армии. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

По словам парламентария, у бойца случился инсульт. Он остаётся недолеченным из-за бюрократической волокиты. Неврологи направляют его к психиатрам, а те отказываются принимать пациента, утверждая, что это не их профиль, и возвращают обратно. При этом все этапы подтверждены документами с печатями.

Депутат направил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны, назвав ситуацию ненормальной. По его словам, боец продолжает службу только потому, что по документам иначе никак.