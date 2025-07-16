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16 июля, 11:32

В Госдуме пообещали помочь потерявшему речь на СВО бойцу, который не смог уволиться из-за бюрократии

Депутат ГД Иванов: Потерявший после инсульта речь боец СВО не смог уволиться

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Участник специальной военной операции из Екатеринбурга после инсульта потерял речь, но продолжает служить в армии. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

По словам парламентария, у бойца случился инсульт. Он остаётся недолеченным из-за бюрократической волокиты. Неврологи направляют его к психиатрам, а те отказываются принимать пациента, утверждая, что это не их профиль, и возвращают обратно. При этом все этапы подтверждены документами с печатями.

Депутат направил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны, назвав ситуацию ненормальной. По его словам, боец продолжает службу только потому, что по документам иначе никак.

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Ранее в Госдуме помогли бойцу СВО, который год жил без зарплаты и выплаты за ранение. Несмотря на это, мужчина продолжал выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.

Александра Мышляева
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