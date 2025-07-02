Прокуратура Башкирии помогла получить выплату родителям погибшего бойца СВО

Прокуратура Республики Башкортостан восстановила права родителей погибшего военнослужащего на получение разовой денежной компенсации. Им сначала отказали в «гробовых», ссылаясь на то, что их сын умер вследствие заболевания во время участия в специальной военной операции, однако надзорное ведомство оспорило данное решение и добилось перечисления положенных средств семье.

«Социальный орган отказал им в назначении выплаты, посчитав, что погибший не относился к категории военнослужащих, поскольку скончался от заболевания в период прохождения военной службы. Посчитав отказ незаконным, прокуратура внесла представление в вышеуказанное ведомство с требованием произвести выплату. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования права заявителя и его супруги восстановлены», — говорится в сообщении.