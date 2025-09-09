Мессенджер MAX
9 сентября, 15:36

«Мне не за что зацепиться»: Военблогер Алёхин объяснил видео со схемой отмывания денег на СВО

Mash: Блогер Алёхин заявил, что не забирал деньги с пожертвований на нужды СВО

Роман Алёхин. Обложка © Telegram / Роман Алёхин

Военный блогер Роман Алёхин опроверг обвинения в присвоении средств, собранных на нужды СВО. В разговоре с Mash он признал подлинность видео, но заявил, что от «схемы» отказался.

Военблогер Алехин отверг обвинения в присвоении денег на нужды СВО. Видео © Telegram / Mash

По словам Алёхина, до записи опубликованного разговора с ним связались представители «бизнесмена Галицкого», которые на личной встрече предложили оформить крупное пожертвование его фонду с условием занижения суммы на 6 миллионов рублей на бумагах. Эти средства, как утверждает блогер, ему предлагалось использовать по личному усмотрению — включая приобретение недвижимости и выплату зарплат сотрудникам.

Алёхин настаивает, что отверг данное предложение, а все обвинения в хищении пожертвований считает безосновательными. Касательно приобретения электромобиля стоимостью 5 миллионов рублей блогер пояснил, что обладает личными средствами от 20-летнего занятия предпринимательской деятельностью, что и позволяет ему делать такие покупки.

«Даже с точки зрения морали мне не за что зацепиться, За преступность там или противоправность этих действий. Я с ними разговаривал, и я понимал, что нет здесь ничего», — ответил Алёхин.

«Всё объясню»: Военблогер Алёхин ответил на обвинения в отмывании денег на гуманитарке для СВО

Напомним, Романа Алёхина заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам СВО. Видеозапись, сделанную скрытно, опубликовал SHOT. В кадре мужчина, похожий на Алёхина, излагает схему предполагаемого отмывания 200 миллионов рублей. Некая компания перечисляет благотворительному фонду блогера 200 миллионов, якобы для помощи фронту.

