«Мне не за что зацепиться»: Военблогер Алёхин объяснил видео со схемой отмывания денег на СВО

Военный блогер Роман Алёхин опроверг обвинения в присвоении средств, собранных на нужды СВО. В разговоре с Mash он признал подлинность видео, но заявил, что от «схемы» отказался.

Военблогер Алехин отверг обвинения в присвоении денег на нужды СВО. Видео © Telegram / Mash

По словам Алёхина, до записи опубликованного разговора с ним связались представители «бизнесмена Галицкого», которые на личной встрече предложили оформить крупное пожертвование его фонду с условием занижения суммы на 6 миллионов рублей на бумагах. Эти средства, как утверждает блогер, ему предлагалось использовать по личному усмотрению — включая приобретение недвижимости и выплату зарплат сотрудникам.

Алёхин настаивает, что отверг данное предложение, а все обвинения в хищении пожертвований считает безосновательными. Касательно приобретения электромобиля стоимостью 5 миллионов рублей блогер пояснил, что обладает личными средствами от 20-летнего занятия предпринимательской деятельностью, что и позволяет ему делать такие покупки.

«Даже с точки зрения морали мне не за что зацепиться, За преступность там или противоправность этих действий. Я с ними разговаривал, и я понимал, что нет здесь ничего», — ответил Алёхин.