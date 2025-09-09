Мессенджер MAX
9 сентября, 11:38

Военблогера Алёхина заподозрили в отмывании денег на гуманитарке для бойцов СВО

Роман Алёхин. Обложка © Telegram / Alekhin_Telega

Военного блогера Романа Алёхина заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам СВО. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с откровениями военблогера Романа Алёхина. Видео © SHOT

В Сети появилось видео, на котором Алёхин излагает схему предполагаемого отмывания 200 миллионов рублей. Согласно этой схеме, разработанной бывшим советником экс-губернатора Курской области Смирнова, средства от предпринимателя поступают в благотворительный фонд Алёхина. Затем фонд якобы закупает у того же бизнесмена медикаменты и другие медицинские товары для зоны спецоперации на сумму 150 миллионов рублей.

В результате такой операции предприниматель получает 150 миллионов, а Алёхин – 50 миллионов. При этом фактический объем закупаемых лекарств при их транспортировке будет значительно меньше заявленной суммы.

Ранее Life.ru рассказывал историю «чёрной вдовы», которая сплела сети в военном госпитале и вышла замуж за 5 раненых бойцов СВО ради «‎гробовых». Работая в больнице, она целенаправленно выбирала тяжелораненых бойцов в качестве своих жертв.

