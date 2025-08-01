«Чёрная вдова» сплела сети в военном госпитале и вышла замуж за 5 раненых бойцов СВО ради «‎гробовых»

Российская медсестра пять раз выходила замуж за военнослужащих СВО и получала выплаты после их гибели. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Алёхин, назвавший женщину «чёрной вдовой».

«Одна из таких женщин устроилась работать при госпитале, помогала там. Она выходила замуж за тех, кому осталось не так уж много. Когда это поняли, её убрали оттуда. Около пяти бойцов таким образом женилось, а она потом получила компенсации», — приводит слова журналиста «Aиф».

По его словам, женщина целенаправленно выходила замуж за тяжелораненых бойцов, чьи шансы на выживание были невысоки, а после их смерти получала «гробовые». Когда схему раскрыли, предприимчивую барышню отстранили от работы при госпитале.

Алёхин также предположил, что бойцы соглашаются на скорые браки из-за психологического состояния. После боевых действий, в госпитале или в отпуске, психика расслабляется, что делает их более уязвимыми для подобных манипуляций.