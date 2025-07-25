Семья погибшего бойца СВО получила 16 млн рублей «гробовых» и потребовала ещё денег

Родственники военнослужащего из Новокузнецка, погибшего в ходе СВО, получили 16 миллионов рублей в качестве компенсации. Однако, по мнению семьи, эта сумма не является достаточной, и они подали новый иск в суд. Информацию об этом распространило издание NGS42.ru, ссылаясь на подтверждённые сведения Новоильинского районного суда.

Семья погибшего участника СВО, включая его жену, родителей и брата, подала иск в суд. Несмотря на то, что им уже было выплачено около 16,2 миллиона рублей, они требуют дополнительно по 3 миллиона рублей каждому от Минобороны и Минфина в качестве компенсации морального вреда, что в сумме составляет 12 миллионов рублей.

Родственники погибшего военнослужащего требовали дополнительной компенсации, ссылаясь на пережитый ими сильный стресс, который, по их словам, негативно сказался на здоровье. В частности, мать обращалась к психологу, отец впал в депрессию, а вдова страдает от хронических головных болей, лицевых тиков и проблем с речью. Судебное разбирательство длилось более двух месяцев, но иск отклонили, поскольку суд установил, что все базовые выплаты были произведены. Семья не стала оспаривать это решение.

В суде пояснили, что для получения дополнительной компенсации требовались веские доказательства вины ответчиков, например, подтверждение того, что командир не обеспечил должную заботу о жизни и здоровье солдата. Несмотря на утверждения семьи о том, что военнослужащий погиб из-за отправки на задание вместо реабилитации, убедительных доказательств представлено не было.