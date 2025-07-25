«Недостойна льгот жены героя»: Суд лишил выплат вдову участника СВО, но всё не так просто

Вдова погибшего в зоне СВО рязанца Георгия Костырко осталась без положенных выплат и статуса жены героя. Суд признал их брак фиктивным, а саму женщину — недостойной льгот. Об этом РЗН. Инфо сообщила мать бойца Ольга Костырко.

«Мы пытались доказать, что брак создавался для приобретения выгод. В итоге суд признал её недостойной выплат и льгот жены героя СВО. Свидетели в суде подтвердили, что Георгий знал о её изменах и хотел развестись», — рассказала она.

Поженились они уже после начала специальной военной операции, но уже через полгода Георгий хотел развестись. Расторжение брака должно было вступить 25 марта 2025 года, но из-за гибели бойца 9 марта этого не произошло, так как его «супруга» якобы передумала разводиться. После этого её прозвали «чёрной вдовой», ведь она хотела получить выплат после смерти мужа, который просто не успел с ней развестись.

Но мама Георгия не оставила это дело. Согласно решению суда от 23 июня, развод военного и его супруги был признан действительным, несмотря на то, что юридически он не успел вступить в силу до гибели бойца. И «чёрная вдова» не смогла получить выплаты. По словам Ольги Костырко, в ходе заседания адвокат ответчицы допустил высказывания, которые могли дискредитировать российскую армию. На него подана жалоба в прокуратуру. Мать погибшего также отметила, что экс-супруга её сына давала ложные показания под подпиской об уголовной ответственности. В ближайшее время она намерена подать дополнительный иск.