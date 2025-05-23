В Госдуме помогли участнику СВО добиться боевых выплат, которых его лишили из-за ошибок в документах

Российский военнослужащий из Свердловской области перестал получать причитающиеся ему выплаты, когда вернулся в зону спецоперации после полученного ранения и лечения в больнице. К делу подключился депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»), и история получила счастливую развязку.

«Благополучно завершилась история участника СВО из Камышловского района Александра К, которого, по сути, «выгнали» с войны, чтобы тот сам разбирался, почему ему не платят денежное довольствие. Ещё в марте направлял по нему материалы в Генпрокуратуру. Надзорное ведомство подтвердило факт нарушения прав военнослужащего», — написал в телеграм-канале парламентарий.

Военнослужащий Александр К. заключил с Минобороны контракт осенью 2023 года. Был ранен. В мае 2024 года вернулся в часть. И с этого момента начались «бухгалтерские чудеса»: вначале ему стали выплачивать только «голый» оклад (до 40 тысяч рублей в месяц), а через пару месяцев выплаты вообще прекратились. Военнослужащий начал просить помощи у командиров, но те не смогли ему помочь и отправили в тыл разбираться самостоятельно.

Сначала мужчина поехал в Самару, где был пункт постоянной дислокации его войсковой части. Там он узнал, что по документам после ранения его перевели в другой военный округ — Ленинградский. Военный отправился туда. Начальство округа признало бойца «своим», но обещало компенсировать только оклад, без суточных и боевых выплат. Сейчас прокуратура признала факт нарушения прав солдата, ему будут переведены все причитающиеся выплаты в кратчайшие сроки. Депутат поблагодарил военную прокуратуру Новгородского и Самарского гарнизонов, а также Министерство обороны за содействие и оперативность в решении вопроса.