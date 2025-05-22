Тюменская прокуратура отстояла права семей бойцов СВО, которым отказывали в выплатах
Тюменская прокуратура добилась выплат для семей участников СВО на сумму 20 млн
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Прокуратура Тюменской области отстояла права семей участников специальной военной операции (СВО), которым отказывали в выплатах. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«По каждому обращению проводится тщательная проверка, принимаются исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что единовременные выплаты на общую сумму почти 20 миллионов рублей получили 15 граждан. Одну из выплат в размере 1,5 млн получила несовершеннолетняя дочь погибшего бойца СВО. Изначально ей отказали в выплате в связи с тем, что факт её проживания в регионе был не установлен. Однако после вмешательства прокуратуры справедливость восторжествовала.
Ранее в Свердловской области после вмешательства прокуратуры женщине с двумя детьми выплатили полтора миллиона рублей в связи с гибелью мужа в зоне СВО. До этого ей отказывали дважды.