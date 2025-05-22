Тюменская прокуратура отстояла права семей бойцов СВО, которым отказывали в выплатах

В прокуратуре уточнили, что единовременные выплаты на общую сумму почти 20 миллионов рублей получили 15 граждан. Одну из выплат в размере 1,5 млн получила несовершеннолетняя дочь погибшего бойца СВО. Изначально ей отказали в выплате в связи с тем, что факт её проживания в регионе был не установлен. Однако после вмешательства прокуратуры справедливость восторжествовала.