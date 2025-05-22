Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 09:48

Тюменская прокуратура отстояла права семей бойцов СВО, которым отказывали в выплатах

Тюменская прокуратура добилась выплат для семей участников СВО на сумму 20 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Прокуратура Тюменской области отстояла права семей участников специальной военной операции (СВО), которым отказывали в выплатах. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«По каждому обращению проводится тщательная проверка, принимаются исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что единовременные выплаты на общую сумму почти 20 миллионов рублей получили 15 граждан. Одну из выплат в размере 1,5 млн получила несовершеннолетняя дочь погибшего бойца СВО. Изначально ей отказали в выплате в связи с тем, что факт её проживания в регионе был не установлен. Однако после вмешательства прокуратуры справедливость восторжествовала.

Деньги, пенсия, льготы: Всё, что нужно знать участникам СВО о поддержке Соцфонда в 2025-м
Деньги, пенсия, льготы: Всё, что нужно знать участникам СВО о поддержке Соцфонда в 2025-м

Ранее в Свердловской области после вмешательства прокуратуры женщине с двумя детьми выплатили полтора миллиона рублей в связи с гибелью мужа в зоне СВО. До этого ей отказывали дважды.

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Прокуратура
  • Общество
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar