Прокуратура выбила «гробовые» в 1,5 миллиона для вдовы бойца СВО, которой отказывали дважды
В Верхней Пышме женщине с двумя детьми отказали в выплате за гибель мужа на СВО
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Прокуратура Свердловской области помогла жительнице города Верхняя Пышма получить финансовую помощь после смерти мужа в зоне специальной военной операции (СВО). Женщине с двумя детьми должны были перечислить региональную выплаты на сумму 1,5 миллиона рублей, но ей дважды отказывали.
«Прокуратура г. Верхняя Пышма провела проверку по обращению членов семьи участника СВО о нарушении их права на предоставление мер социальной поддержки. В ходе надзорных мероприятий установлено, что муж заявительницы погиб при прохождении военной службы в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении ведомства.
В результате проверки выяснилось, что управление социальной политики № 23 дважды необоснованно отказало членам семьи мужчины в назначении выплаты. Причиной стало якобы неподтверждение факта гибели бойца во время несения военной службы, несмотря на наличие справки военного комиссариата об участии солдата в выполнении задач в ходе СВО и его смерти в период боевых столкновений.
В итоге благодаря поддержке прокуратуры женщине и двум детям были назначены единовременные выплаты в размере по 500 тыс. рублей каждому – то есть на общую сумму 1,5 млн рублей.
Ранее Life.ru рассказал, что супруга бойца, участвовавшего в СВО, изменяла мужчине, пока он сражался в Курской области. После смерти супруга женщина смогла получить все положенные выплаты от Минобороны, несмотря на бракоразводный процесс. В итоге жена реализовала часть имущества военнослужащего и улетела в Египет.