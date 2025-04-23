Прокуратура выбила «‎гробовые» в 1,5 миллиона для вдовы бойца СВО, которой отказывали дважды

Прокуратура Свердловской области помогла жительнице города Верхняя Пышма получить финансовую помощь после смерти мужа в зоне специальной военной операции (СВО). Женщине с двумя детьми должны были перечислить региональную выплаты на сумму 1,5 миллиона рублей, но ей дважды отказывали.

«Прокуратура г. Верхняя Пышма провела проверку по обращению членов семьи участника СВО о нарушении их права на предоставление мер социальной поддержки. В ходе надзорных мероприятий установлено, что муж заявительницы погиб при прохождении военной службы в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении ведомства.

В результате проверки выяснилось, что управление социальной политики № 23 дважды необоснованно отказало членам семьи мужчины в назначении выплаты. Причиной стало якобы неподтверждение факта гибели бойца во время несения военной службы, несмотря на наличие справки военного комиссариата об участии солдата в выполнении задач в ходе СВО и его смерти в период боевых столкновений.

В итоге благодаря поддержке прокуратуры женщине и двум детям были назначены единовременные выплаты в размере по 500 тыс. рублей каждому – то есть на общую сумму 1,5 млн рублей.