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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 09:15
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Прокуратура выбила «‎гробовые» в 1,5 миллиона для вдовы бойца СВО, которой отказывали дважды

В Верхней Пышме женщине с двумя детьми отказали в выплате за гибель мужа на СВО

Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Прокуратура Свердловской области помогла жительнице города Верхняя Пышма получить финансовую помощь после смерти мужа в зоне специальной военной операции (СВО). Женщине с двумя детьми должны были перечислить региональную выплаты на сумму 1,5 миллиона рублей, но ей дважды отказывали.

«Прокуратура г. Верхняя Пышма провела проверку по обращению членов семьи участника СВО о нарушении их права на предоставление мер социальной поддержки. В ходе надзорных мероприятий установлено, что муж заявительницы погиб при прохождении военной службы в зоне проведения СВО», говорится в сообщении ведомства.

В результате проверки выяснилось, что управление социальной политики № 23 дважды необоснованно отказало членам семьи мужчины в назначении выплаты. Причиной стало якобы неподтверждение факта гибели бойца во время несения военной службы, несмотря на наличие справки военного комиссариата об участии солдата в выполнении задач в ходе СВО и его смерти в период боевых столкновений.

В итоге благодаря поддержке прокуратуры женщине и двум детям были назначены единовременные выплаты в размере по 500 тыс. рублей каждому – то есть на общую сумму 1,5 млн рублей.

В Орле сестре участника СВО отказали в выплате из-за его гражданства и возмутили прокуратуру
В Орле сестре участника СВО отказали в выплате из-за его гражданства и возмутили прокуратуру

Ранее Life.ru рассказал, что супруга бойца, участвовавшего в СВО, изменяла мужчине, пока он сражался в Курской области. После смерти супруга женщина смогла получить все положенные выплаты от Минобороны, несмотря на бракоразводный процесс. В итоге жена реализовала часть имущества военнослужащего и улетела в Египет.

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Наталья Афонина
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