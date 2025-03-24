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Регион
24 марта, 13:19

В Орле сестре участника СВО отказали в выплате из-за его гражданства и возмутили прокуратуру

В Орле сестре погибшего бойца СВО отказали в выплате из-за его гражданства

Жительница Орла не получила «гробовую» выплату по погибшему брату из-за его гражданства. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Погибший брат орловчанки добровольно заключил контракт с Минобороны. В России у него был вид на жительство, который истёк в феврале 2024 года. Через месяц после этого мужчина погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи.

Согласно законодательству, сестра погибшего получила единовременную федеральную выплату, однако в региональной ей отказали, мотивировав это тем, что нет подтверждений проживания брата женщины на территории Орловской области.

«В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с иском об установлении факта проживания брата заявительницы на территории региона», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что суд удовлетворил требование. Исполнение находится на контроле у прокуратуры.

В Госдуме разберутся, почему семьям бойцов СВО отказывают в выплатах из-за прописки
В Госдуме разберутся, почему семьям бойцов СВО отказывают в выплатах из-за прописки

Ранее сообщалось, что защитники Курской области получат статус ветеранов и льготы. Вопрос о соцподдержке участников СВО неизменно остаётся в центре внимания законодательных инициатив, заявили в Госдуме.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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