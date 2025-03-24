В Орле сестре участника СВО отказали в выплате из-за его гражданства и возмутили прокуратуру
В Орле сестре погибшего бойца СВО отказали в выплате из-за его гражданства
Жительница Орла не получила «гробовую» выплату по погибшему брату из-за его гражданства. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Погибший брат орловчанки добровольно заключил контракт с Минобороны. В России у него был вид на жительство, который истёк в феврале 2024 года. Через месяц после этого мужчина погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи.
Согласно законодательству, сестра погибшего получила единовременную федеральную выплату, однако в региональной ей отказали, мотивировав это тем, что нет подтверждений проживания брата женщины на территории Орловской области.
«В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с иском об установлении факта проживания брата заявительницы на территории региона», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре добавили, что суд удовлетворил требование. Исполнение находится на контроле у прокуратуры.
Ранее сообщалось, что защитники Курской области получат статус ветеранов и льготы. Вопрос о соцподдержке участников СВО неизменно остаётся в центре внимания законодательных инициатив, заявили в Госдуме.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ