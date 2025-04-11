Жена погибшего бойца СВО не скрывала измен, получила выплаты и уехала из России

Супруга участника СВО публично изменяла сражавшемуся в Курской области мужу, а когда он погиб при исполнении воинского долга, получила все положенные выплаты от Минобороны, несмотря на то, что бракоразводный процесс уже был начат. Об этой ситуации рассказала в личном телеграм-канале волонтёр Анастасия Кашеварова.

Военнослужащий спецназа «Ахмат» с позывным Варяг взял в жёны 21-летнюю россиянку в августе 2024 года. Вместе молодым не довелось прожить и месяца — мужчина почти всё время сражался с ВСУ в курском приграничье. Девушка в это время решила не скучать и выкладывала в личные соцсети видео, на которых придаётся утехам с другими мужчинами.

Узнав о её поведении, Варяг подал на развод, но трагически погиб до завершения процесса. Супруга воспользовалась ситуацией и присвоила все выплаты, которые полагались ей как вдове бойца СВО, реализовала часть имущества военнослужащего и улетела в Египет.

Мать бойца обратилась в суд, считая произошедшее недопустимым с моральной и правовой точки зрения. В свою очередь, Кашеварова, которая ранее уже обращала внимание общественности на подобные ситуации, призвала создать правовой прецедент, чтобы защитить институт семьи в России.