Жена погибшего бойца СВО не скрывала измен, получила выплаты и уехала из России
Российский военнослужащий (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN
Супруга участника СВО публично изменяла сражавшемуся в Курской области мужу, а когда он погиб при исполнении воинского долга, получила все положенные выплаты от Минобороны, несмотря на то, что бракоразводный процесс уже был начат. Об этой ситуации рассказала в личном телеграм-канале волонтёр Анастасия Кашеварова.
Военнослужащий спецназа «Ахмат» с позывным Варяг взял в жёны 21-летнюю россиянку в августе 2024 года. Вместе молодым не довелось прожить и месяца — мужчина почти всё время сражался с ВСУ в курском приграничье. Девушка в это время решила не скучать и выкладывала в личные соцсети видео, на которых придаётся утехам с другими мужчинами.
Узнав о её поведении, Варяг подал на развод, но трагически погиб до завершения процесса. Супруга воспользовалась ситуацией и присвоила все выплаты, которые полагались ей как вдове бойца СВО, реализовала часть имущества военнослужащего и улетела в Египет.
Мать бойца обратилась в суд, считая произошедшее недопустимым с моральной и правовой точки зрения. В свою очередь, Кашеварова, которая ранее уже обращала внимание общественности на подобные ситуации, призвала создать правовой прецедент, чтобы защитить институт семьи в России.
«Я обращаюсь к нашим судам, к нашим законодателям, к юристам, мы должны создать прецедент правовой, чтобы защитить институт семьи, чтобы защитить мораль и ценности. В советское время подобную женщину уже бы уволили, отчислили и она была бы изгоем в нормальном обществе», — написала она.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, который возмутил общественность. Скандальная ситуация случилась на подкасте интервьюера Дарьи Черданцевой, гостем на котором была рилетор Марина Орлова. Она предложила циничный бизнес-план для одиноких женщин: выходить замуж за бойцов СВО, чтобы заработать миллионы в случае их смерти в бою. Позже она объяснила одиозные слова сарказмом в отношении беспринципных россиянок. Психологи считают, что у стремящихся заработать на смерти воинов спецоперации женщин присутствует деформация личности и называют их «серийными охотницами на солдат».