«Погибает — получаешь 8 млн»: Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых»

В Сети активно обсуждают выпуск популярного подкаста о недвижимости, во время которого риелтор из Томска Марина Орлова, смеясь, поделилась бездушной «схемой» приобретения квартиры для женщин старше 30. Вскоре ролик был удалён со всех площадок.

Во время беседы журналист задала риелтору вопрос о том, как женщине старше 30 лет обзавестись собственной квартирой. В ответ Орлова предложила найти мужчину, который сейчас находится на СВО.

«Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Он погибает, получаешь восемь миллионов рублей. Это бизнес-план», — говорит риэлтор во время записи.