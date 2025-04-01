«Погибает — получаешь 8 млн»: Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых»
Риелтор Орлова посоветовала выходить замуж за бойцов СВО ради выплат за их гибель
В Сети активно обсуждают выпуск популярного подкаста о недвижимости, во время которого риелтор из Томска Марина Орлова, смеясь, поделилась бездушной «схемой» приобретения квартиры для женщин старше 30. Вскоре ролик был удалён со всех площадок.
Во время беседы журналист задала риелтору вопрос о том, как женщине старше 30 лет обзавестись собственной квартирой. В ответ Орлова предложила найти мужчину, который сейчас находится на СВО.
«Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Он погибает, получаешь восемь миллионов рублей. Это бизнес-план», — говорит риэлтор во время записи.
Бурная реакция общественности не заставила себя ждать. Вскоре автор подкаста Дарья вышла на связь с RT и объяснила, что высказывание её собеседницы является лишь «чёрным юмором». Она также уточнила, что оставляла предупреждение под видеороликом, и что на самом деле они не преследовали цель обидеть кого-либо. Сама риелтор на связь с журналистами не выходит, а её аккаунты в социальных сетях закрыты.
Несмотря на жестокие и кровожадные советы, существует немало поистине трогательных историй возлюбленных, которые обретают любовь, несмотря на разлуку. Ранее Life.ru рассказывал, как в Пензе при содействии «Народного фронта» участник СВО смог расписаться с любимой прямиком в день подачи заявления в ЗАГС. А до этого в Ленинградской области раненому бойцу организовали свадьбу прямо в госпитале.
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