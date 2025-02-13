В Пензе участник СВО расписался с любимой в день подачи заявления

В Пензе состоялась регистрация брака в день подачи заявления. Женихом стал участник СВО Евгений, а невестой его возлюбленная Оксана. Они познакомились более двух лет назад через знакомых и всё это время поддерживали связь, пока мужчина находился в зоне боевых действий на службе.

Участник СВО расписался со своей невестой прямо в день подачи заявления. Видео © Предоставлено Life.ru «Народным фронтом»

«Он поддерживал меня, а я поддерживала его. Он даже присылал подарки оттуда», — рассказала Оксана.

Несмотря на расстояние, паре удавалось строить крепкие отношения. Оксана поделилась, что часто получала от Евгения феерические букеты роз, в которых находила трогательные записки с признаниями в любви. За два года они пережили как радостные моменты, так и трудные испытания — однажды Евгений получил ранение на фронте и нуждался в длительном лечении.

В очередной приезд в Пензу Евгений и Оксана решили оформить отношения официально. Однако возникла проблема: через три дня мужчине предстояло снова вернуться на боевые позиции. Тогда на помощь паре пришли представители Народного фронта и Опоры России — они связались с работниками ЗАГСа и организовали быструю регистрацию брака. Теперь Евгений уже вернулся на фронт, а Оксана с нетерпением ожидает его дома.